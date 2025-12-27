習近平を権威失墜「孤独な権力者」に追い込む人民解放軍の「底なし沼」大粛清の謎に迫る〜結局、台湾侵攻は困難に

粛清の中心は台湾侵攻最前線の旧31集団軍

この1年を振り返って、読者各位の印象に残った中国関係の事件といえば、やはり「高市発言」をめぐる中国の「激おこ」あたりだろうか。

実は筆者にとってさらに衝撃的だったことがある。10月の中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の際に、軍選出の中央委員42人のうちなんと27人が欠席し、このうち軍の最高の階級である上将が22人もいたということである（中時新聞網、10月28日「共軍反腐 28上將落馬或失蹤」参照）。党中央委員会全体会議はおおむね1年に1回開かれ、党の路線、方針などの重要問題を決定する極めて重要な会議であり、重病でもない限り中央委員は出席するのが当然である。

もちろんこうした異常事態に至るまでに、去年11月の段階で重大な「前兆」があった。苗華・中央軍事委員会委員兼政治工作部主任が「重大な規律違反」の疑いで調査を受けていることが発表されたのだ。苗氏は福建省アモイ市に駐屯する旧南京軍区第31集団軍（現東部戦区第73集団軍）の出身で、福建省で17年間仕事をした習近平・中央軍事委主席とは昔からつながりがあり、軍内では習氏の側近中の側近と言われてきた人物である。

第31集団軍は以前から台湾と向かい合う最前線の名門部隊であり、これまでにも趙克石、蔡英挺、王寧といった高級幹部を輩出してきたが、習時代になってその重用ぶりが一層際立った。苗氏は2014年6月に蘭州軍区政治委員に昇任した後、同年12月には海軍政治委員、2017年8月には中央軍事委政治工作部主任と、とんとん拍子で出世した。政治工作部主任は軍の人事を切り盛りするポストであり、苗氏の主任就任後に出世した人物は大なり小なり苗氏の息がかかった人物と見られている。

例えば苗氏と同じ第31集団軍出身で、軍内で習氏に次ぐポストである中央軍事委副主席に上りつめた何衛東氏も、元は苗氏よりも下のポストにいて、苗氏の推薦で破格の昇任をしたとされる。また対台湾最前線に位置する東部戦区司令員だった林向陽氏も第31集団軍の出身で、2013年5月の段階では副軍長だったが、その後3つの集団軍の軍長を経て東部戦区副司令員、中部戦区司令員、東部戦区司令員とこちらもハイスピードで出世を遂げた。

ところが何、林の両氏は4中全会の直前に「重大な規律・法律違反」を理由に苗氏と共に党籍・軍籍をはく奪される処分を受けたのである。また習氏の軍内での大番頭ともいえる中央軍事委弁公庁主任でやはり第31集団軍出身の方永祥氏も今年8月以降、当然姿を見せないといけないはずの場に3回続けて現れていないことから、軍で進む粛清に巻き込まれた可能性が指摘されている（大紀元時報、10月25日「王友群：習的大秘方永祥等六將軍也出事了？」参照）。さらに第31集団軍出身の曹青鋒中央軍事委聯合参謀部副参謀長についても拘束されたとの情報が流れている（Newtalk新聞、5月23日「張又俠在按名單抓人？ 傳又有多位習家軍將領被捕 胡錦濤『團派』勢力捲土重來」参照）。

抗争の対立軸、二つの見方

習氏は2012年に総書記・中央軍事委主席に就任した後、主に軍内での腐敗摘発を通じて権力固めを進めてきた。中央軍事委副主席を退任したばかりの徐才厚氏を2014年に、翌2015年には同じく中央軍事委副主席を退任した郭伯雄氏をいずれも党籍はく奪処分にした。この2人はいずれも江沢民系とされたので、一連の腐敗摘発は「江沢民つぶし」の一環と見られていた。

ところが今回摘発されたのは、まごうことなき習近平派の中核人物ばかりである。このため摘発を誰が主導しているのかについて相反する説が流れている。

1つは今回の軍内の争いを習近平派×反習近平派によるものという構図で捉え、反習近平派が習氏側近に狙いをつけて腐敗摘発を進めているという見方だ。その典型が参議院議員の石平氏で、習氏側近の粛清は反習近平派が主導していると見る（現代ビジネス、10月23日「習近平の側近『9人の人民解放軍幹部』粛清発表で全貌が明らかに〜これは軍による『習念願の台湾侵攻』の軍事体制を覆すクーデターだ」参照）。

もう1つは、争いを習近平×苗華という構図で捉え、習氏自らが苗氏の腐敗もしくは人事等での専横に腹を立て苗氏およびその息のかかった者を粛清しているという見方で、先に出版した「習近平研究」が第37回アジア・太平洋賞大賞を受賞した大東文化大学教授の鈴木隆氏（日本経済新聞、11月14日「習近平氏の軍粛清『台湾統一へ強軍建設急ぐ』」参照）をはじめ、中国研究者やジャーナリストの多くがこちらの見方で、習氏は2027年の党大会で4選を決める可能性が強いと判断している。そしてこの見方では、失脚した軍人の中央委員ポストを補充するための軍人の登用がなかったことについて、習氏の軍に対する不信感の強さが原因としている。

筆者は現状ではどちらの可能性もあると見るが、基本的には張又侠・中央軍事委副主席×苗華・中央軍事委政治工作部主任という構図で捉えており、苗氏がかつて張氏直属の部下だった李尚福国防部長の失脚をチャンスと見て張氏を粛清しようと動き、返り討ちにあったのではないかと見ている。

その理由だが、仮に反習近平派が今回の苗氏らの大量粛清を主導したとすれば、2027年の党大会では習氏以外の人物が総書記になる可能性が高いわけだが、10月の4中全会ではその可能性を示す人事は全くなかった。また習氏に近くない軍人が中央委員に新たに選出されることもなかった。

さらに、この構図を描く上での主な情報源は、反中国共産党メディアとして知られる法輪功系の大紀元、看中国、新唐人テレビなどだが、これらのメディアの情報は正しいこともあるものの、認知症とも言われる胡錦濤前国家主席が「権力を取り戻した」といった常識で考えにくい情報や、「中国共産党員4億5000万人が脱党」といったあり得ない数字を報じる（新唐人テレビ、８月26日「慶祝4.5億勇士三退 加國溫哥華遊行籲認清中共」参照）ことがあるため、ある程度割り引いて考える必要があるだろう。

一方、鈴木氏ら「主流派」の見方では習氏はしっかり軍を掌握していることになるが、もしそうであれば張又侠氏など高官の誰かが「海外で流布している習近平危機説は全くのガセネタだ」と表明すればよいことなのに、そうした動きはこれまで見られない。

また、江沢民系の軍人が粛清されるのは仕方ないとしても、習氏に深く忠誠を誓った人間がこれだけ粛清されるとなると、今後誰が習氏についていこうと思うのだろうか？という疑問も湧く。毛沢東時代の末期に毛沢東は林彪という自らが後継者に指名した軍の最高幹部とその一派を切り捨てることになったわけだが、その段階で毛沢東は、権力は残っていても権威については失われてしまったと筆者は考えている。従って習氏についても、仮に権力を保持しているとしても、その権威には深い傷がつき、修復が難しい状態になっているのではないか。晩年の毛沢東のような「孤独な独裁者」化である。

蔣介石化した習近平

また、筆者が気になった映像がある。2024年8月に張又侠・軍事委副主席が米国のサリバン国家安全保障問題担当大統領補佐官と会見した映像なのだが、前年10月にかつて直属の部下だった李尚福・国防部長が解任されており、常識的には次に危ないのは張氏と見られていたにもかかわらず、この時の張氏は満面の笑みをたたえてサリバン氏と握手していた。この映像から筆者は、張氏が「俺はセーフだ。これからの軍は俺が仕切る」と無言のうちに語っているように感じたので、軍内の権力闘争は張又侠×苗華の構図が最もしっくりくるのである。

苗氏が中央軍事委政治工作部主任を務めた期間は7年余りに上り、この間に苗氏が引き上げた幹部は数知れない。苗氏の事件が起きる前の2023年にはロケット軍の腐敗事件が表面化し、李尚福国防部長、魏鳳和前国防部長、李玉超ロケット軍司令員ら多数の高級幹部が粛清されたが、後任としてロケット軍司令員に就任した苗華系と見られる海軍出身の王厚斌氏が失脚し、ロケット軍政治委員に就任した空軍出身の徐西盛氏も今年6月に摘発されたとの情報がある（人民報、6月29日「中共軍隊將領正在被誰清洗？」参照）。つまり、ロケット軍の腐敗体質を立て直すために他の軍種から送り込まれた2人が共に失脚もしくは消息不明になっているわけで、軍内の粛清は「底なし沼」の様相を呈している。

習氏がもくろむ台湾の武力統一には、台湾攻略の最前線である旧31集団軍やロケット軍が必要不可欠な戦力であり、そうした部署の高級幹部が次々と失脚している現状は、習氏の思いとはうらはらに台湾攻略の機会を何年も遠ざけているように見える。もちろん、そうであれば台湾そして日本にとっては願ってもないニュースであり、習氏に解放軍の“粛清”をさらに長期間続けてほしい位だが。

そういえば、東京大学東洋文化研究所の松田康博教授が今年7月に出版した書籍「中国と台湾」の中で、「習近平の蔣介石化」という概念を提起している。これはかつて本気で大陸反攻の準備をしていた蔣介石が、最晩年には「大陸反攻」を諦めつつも、体面上そのスローガンを残すことで自らの権力保持に利用したことをもとに、習氏も台湾攻略が難しい現状を知りつつ「台湾統一」のスローガンを叫び続けることで、自らの権力維持を図るのではないかという見立てである（同書318ページ参照）。

粛清の空白は埋められたわけではない

さてここまで書いたところで、東部戦区司令員に楊志斌氏、中部戦区司令員に韓勝延氏が就任したことが分かったというニュースが12月22日に報じられた。この2人はいずれも空軍出身のため、空軍重視の人事との見方もあるようだが、ことはそれほど単純ではない。

というのは、12月11日に政治学者の劉軍寧氏がXに、常丁求・空軍司令員が軍規律検査委員会の取り調べを受けているときに、急性の心筋梗塞で死亡したと「暴露」した事実があるからだ（大紀元、12月22日「王友群：中共空軍司令員政委等都出事了？」参照）。

この記事ではさらに空軍の郭普校・政治委員と兪慶江・副司令員の消息も不明で、中国版ウィキペディアの「百度百科」でこうした人物を検索しても出てこないという。確かに筆者が常丁求氏を検索してみると、以前のような表示が出なかった。そしてこの「暴露」を否定する発表を中国当局は12月24日現在、していない。

今後、あまたいる消息不明の軍幹部の処分がどうなるのか、失脚した軍幹部によって空席となっているポストがどう決まっていくのか、あるいはなかなか決まらない状態が続くのか、2026年の中国は軍の人事動向から目が離せない。

