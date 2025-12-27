選択的夫婦別姓は本当に「女性の解放」につながるのか？歴史学者が指摘する「”別姓”北条政子が逃れられなかったもの」

議論が白熱している「選択的夫婦別姓」の是非。著書に『日本史の血脈』がある本郷和人氏は、夫婦同姓について「日本史の長いスパンからすると、この三百年ほどの現象にすぎない」と指摘する一方、「選択的夫婦別姓の実現には、慎重な議論が求められる」と語る。歴史学者ならではの視点から、その理由を教えてもらった。

「夫婦同姓」はいつから定着したのか

庶民の実態は史料がないために、必ずしも明らかではありませんが、日本の歴史上、少なくとも中世・近世前期の上流階級の女性は、結婚しても生家の苗字を保持したと考えられています。

歴史上の有名人の妻の名を見るとその様子がよくわかります。北条政子は源頼朝に嫁いでも北条政子のままであり、足利義政の妻・日野富子も「足利富子」とは呼ばれず、終生「日野富子」と記録されました。

では、女性が夫の名字を名乗るようになったのはいつ頃なのか。はっきりした時期は断定できませんが、その手がかりの一つとなるのが墓の形です。

戦国時代、富裕層の墓には夫婦がそれぞれ別々に祀られる「夫婦墓」が見られます。これは、夫婦が依然として別の苗字であったことを示すものです。夫の墓の隣に妻の墓が並ぶことで、墓を二つ建てられるだけの財力を示すのと同時に、この時代の夫婦は別々の苗字を名乗っていたのではないかと想像できるわけです。

ところが、一七世紀末から一八世紀初頭の元禄年間になると、「○○家之墓」というかたちで一つの墓に夫婦が共に入る“家単位の墓”が現れます。これは、現在の私たちがよく知るお墓と同じかたちです。

この変化から推測すると、一七〇〇年前後を境に、夫婦が同じ苗字を用いる慣習が定着していった可能性があります。

「家の墓」が生まれた理由とは？

さらに檀家制度が広まることで、ほとんどの墓地は寺院に置かれるようになりました。

私は若い頃から仕事で全国の寺を訪ね歩いてお墓を見て回っていますが、元禄以前に建てられたお墓にはめったに出合うことはありません。最も古くてもせいぜい元禄年間。つまり江戸が始まって百年ほど迎えた五代将軍・綱吉の頃になって初めて、お墓が整然と並び始めたわけです。

どうしてお墓の形態が変化したのか。その背景の一つは、日本の人口増加でしょう。

江戸初期の一六〇〇年頃の日本の人口は、約千二百万人と推計されています。しかし、一七〇〇年頃には、その人口は二千五百万人へと倍増しています。戦乱や飢饉、疫病といった人口抑制の要因が弱まり、平和な時代が人口を増やしたのです。

西暦七〇〇年頃の日本の人口は六百万人ほどと言われるため、九百年近くかけてようやく倍の千二百万人になった日本の人口が、江戸時代に入ってわずか百年間で倍以上に増えた。これを人口爆発と言わずして何と言うべきでしょう。

ただし、その後は人口の伸びが緩やかになり、幕末でようやく三千万人に達します。江戸という時代のシステムでは、それ以上の爆発的な人口増加は生まれなかったのでしょう。

いずれにせよ、人口増加に伴い、死亡者が増え、墓地が足りなくなり、大人数を一か所に納骨できる「家の墓」が生まれました。A家からB家に嫁いだ女性が、将来的にはB家の墓に入るとすれば、自然に女性もB家という苗字を名乗ったはずです。

その後、決定的に夫婦同姓が制度として定められたのは明治民法によるものです。そして、ここで初めて「結婚したら妻は夫の家名を名乗る」という規定が法律として整備されました。

「夫婦別姓」議論で見落とされていること

近年、選択的夫婦別姓の是非が、繰り返し話題になっています。この議論について、専門家でもない私自身は政策的な意見を唱える立場にないことは、重々承知しています。

しかし、この議論が起こるたびに、日本史のなかで「名前」や「家」という概念がどのように位置づけられてきたかを、歴史研究者として整理しておくべきだと感じます。なぜなら、正しい議論を進める上では、それらの正確な理解が欠かせないからです。

世の中に選択的夫婦別姓を導入してほしいと願う人々がいることも、逆に「家族の絆が壊れるのでは」という懸念を持つ人々がいることも理解できます。でも、それが極端な議論に進んでしまうと、議論の本質を見失うことになってしまう。

ここまで見てきたように、夫婦が同じ苗字を名乗る夫婦同姓は、日本史の長いスパンからするとこの三百年ほどの現象にすぎません。その事実を取り上げて、「選択的夫婦別姓を採用するべきだ」と主張する意図は理解しますが、その実現には慎重な議論が求められると思います。

大切なのは、表面的な様式ではなく、その実態を見ることです。

選択的夫婦別姓が目指すのは、夫の姓からの女性の解放であり、自立です。しかし、一七〇〇年以前、つまり妻が夫とは異なる苗字を用いていた時代、果たして女性は自立的で自由な存在だったのでしょうか。

私は、そうは考えません。確かに妻は夫と一定の距離を保っていたかもしれませんが、それ以上に彼女を強く縛っていたのは「父」の権威でした。妻が結婚してなお父の苗字を名乗り続けたのは、家父長権が娘を拘束し続けていたとも言えるのです。

北条政子は「自由な存在」だったのか？

その象徴的な例が北条政子でしょう。「政子」という名は、朝廷から下賜されたものですが、これは彼女が「時政の子」であることを示しています。つまり、父・北条時政の存在が、彼女の名前に刻み込まれているとも言える。父親の影響力がいかに強大であったかがわかります。

夫の苗字に変えられないということは、実家の父の支配から離れられないという意味合いもあったでしょう。

そう考えてみると、選択的夫婦別姓で自らの姓を選ぶことは、見方を変えれば、自らの父の苗字を受け継ぐという家父長制の存続とみることもできる。

のちに夫婦同姓が法制化された際、夫の苗字を名乗ることは、女性にとって単なる制度上の変化ではなかったかもしれません。もしかしたら、「これでやっと実家の支配から離れられる」と安堵した女性も少なからずいたのではないか。

事実、私の知人の女性も、幼少期から実家から早く逃げ出したくて仕方がなかったそうで、結婚したのは彼女にとっては合法的に家を出るための唯一の方法だったと語っていました。

「一人暮らしをしたい」と言っても、昔ながらの家であればあるほどに「女の子が一人暮らしなんて、何て不真面目なことだ」と言われてしまう。しかし、そのまま実家に居続けたとしたら「いつまで結婚しないでうちにいるの？」とプレッシャーをかけられる。

結局、合法的に実家を出るためには結婚しかなかった。そのように彼女は語っていました。

私自身、独身時代は実家で心地良く過ごしていた、いわゆる「子供部屋おじさん」みたいなものではあったので、事情は正反対でした。でも、家庭によって事情はそれぞれあるもの。親との確執に悩まされている方の話を聞いていると、その家に居続けるのは確かに大変だっただろうと感じたものです。

そう考えると旧姓を使い続けるという選択が、真の意味で女性の解放や自立につながると言えるのか、議論の余地があります。表面的な事象だけを都合よく切り取るのではなく、その裏に隠れた本質的土台を慎重に考える必要がある。そう私は考えます。

