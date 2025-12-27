キャリア官僚を1年足らずでやめ土木作業員、焼き鳥屋…ポスト高市か「古川禎久」の知られざる来歴

中道保守が結集する新しい政体を構想し、実践する古川禎久元法相。思想史家の先崎彰容氏は、古川氏に、「この腐りきった世界で、本物の政治家の言葉を、私は渇望していたのである」と熱いオマージュを寄せているが、古川氏の辿った道筋は平坦ではなかった。その苦闘の軌跡と、西郷隆盛や石橋湛山から学んだ保守思想の内実がいま明らかになる。

東大時代は韓国、中国の留学生と交流

保守中道勢力結集のキーマンになるかもしれない古川禎久元法相は、ユニークな政治キャリアの持ち主である。

宮崎県串間市に生まれた。鹿児島との県境、文化圏的には薩摩の影響の深い土地柄である。稼業は焼酎製造・販売業。母方の祖父から西郷隆盛の偉大さを刷り込まれ、小学校低学年時から、知らず知らずのうちに「西郷さんは偉大だ。自分は政治家になる」と自己暗示をかけてきた。

中高は県境を越えて、鹿児島ラサールに進学、寮長として学校の管理体制に反目し退寮処分に遭う。当時同期生で仲の良かった豊秀一氏（朝日新聞編集委員）は、「まっすぐで、俺は総理になるぞとは言うが、器用ではなく泥臭さだけが目立っていました。でも嘘はつかないし、真心がありました。大風呂敷を広げているようにみえ、政治家に向いているとは思いませんでした。むしろ愚直な青年でした」と語る。

東大時代は、大学にはろくに通わず、韓国、中国の留学生らと親しく付き合った。その時に知り合った日本レンタカーの創業者・石川浩三氏の影響を受ける。石川氏は学徒出陣で大陸での戦争を経験、晩年はアジア21世紀財団を作り、アジアの留学生と日本の青年との交流事業に心血を注いだ人物だ。

大学卒業後、公務員試験を受け合格、建設省に入り、道路局道路交通管理課に配属されたが、1年9カ月で退職した。本人によると、「仕事は、性格的にも能力的にも務まりませんでした。組織で仕事するのが自分には合わなかった」。

建設省をやめてからは、親にも勘当され、引っ越し、土木作業員と職を転々、バイト代は家賃と食費に消え、まさにその日暮らしの生活だったという。

都内で焼き鳥屋を開業、足掛け3年ほどやった。そこで再会したのが石川氏だった。音沙汰がなくなったと思ったら飲食店をやっていると小耳にはさんだ石川氏が、気にして来てくれたそうだ。

石川氏は熱燗を１本だけ注文してこう語ったと言う

「いいですか古川君、男は30になるまでは何をやっていても構わない。世界放浪の旅だろうが何だろうが好きなことをやっていいんです。しかしね、30になったら、人生の目標はこれだと定めて一歩ずつでいいから目標に向かって人生を歩みなさい。君は政治家になるんでしょう？」

「それからもう一つ言っておく。いずれ日本は東南アジアの権益をめぐって必ず中国とぶつかります。中国は底知れぬ国です。日本がヒステリックになって、頭に血が上ってやり合うようなことになれば、そのときこそ亡国。日本は滅びますよ。これは私の遺言だと思って必ずおぼえておいてください」

石川氏は熱燗には手をつけず、これだけ言って帰った。翌々月には石川氏が肺がんで亡くなったとの報せが入った。

石川氏の「遺言」に従って、古川氏は30歳で帰郷、政治家への挑戦をゼロからスタートすることになる。

西郷隆盛から「日本独立」「アジア連帯」を学ぶ

世襲でもない、閨閥もない、徒手空拳の若者にとって、その壁はとてつもなく厚かった。地方版の政官業の癒着があった。そんなミニトライアングルが、既得権益集団として、公的組織から民間の中小零細企業にまで浸透していた。土建業が典型だった。既存体制に挑む新人である古川氏を応援すると、間違いなく外された。

養豚場に居候しながら朝から晩まで靴底をすり減らして選挙区を回り、2度の落選を経て3度目の正直でようやく当選、8年がかりで大望を果した。途中経済的に困窮したこともあったが、その豊饒な大地と人の輪に支えらた。

それから8期22年。ある時は郵政造反派として党を追われ、またある時は石破派事務総長として安倍晋三１強体制に抵抗、法相として死刑執行命令を出し、出入国管理行政の改革に取り組んだ。死刑や入管体制については、批判的な意見にも耳を傾け、熟考した。

読書をよくし、短歌をも詠む。その主義主張のベースには、近代と対峙した政治家、思想家たちの足跡があった。福澤諭吉、犬養毅、高橋是清、田中角栄、マハトマ・ガンジー、コンラート・アデナウアー、金大中、ホセ・ヒムカ、中村哲……

特に傾倒したのが、石橋湛山と西郷隆盛であった。

湛山には今の時代を生きる政治家として、学ぶべきものが多かった。

「第１に、構想力です。戦前は記者・エコノミストとして『小日本主義』を掲げて帝国主義的な時代潮流に抗い、戦後は政治家としてアメリカ占領軍と対峙、日中米ソ平和同盟を構想するに至る湛山の軌跡には敬意を抱いていました。目先の損得を超え、歴史の大きな流れを見据えていました。いま米中の激しい覇権争いが展開されるなかで、『日本がどうやって生き延びるか』という大命題について、そのヒントを湛山の構想力に学びたい」

「第２に、自立心の大切さです。湛山は一貫して、自立心こそが自由と民主主義、国際平和の基礎だと説いています。第３に、覚悟です。すでに日本の敗北が見えていた1944（昭和19）年、湛山は、軍部の監視をかいくぐり、政府内に『戦時経済特別調査室』を設置させています。遠くない敗戦を見すえて、ひそかに戦後に備えようとしていたのです。われ一身に背負わんの気概、まさに鬼気迫るものがありました」

西郷については、「日本独立」「アジア連帯」という明治維新の２つの大命題を背負って時代を生きぬいた人、というのが古川氏の評価だ。西郷が征韓論を主張、大久保利通らとの論戦に破れたという解釈は正確ではないと古川氏は言う。西郷の意志はあくまでも「道義的な姿勢でもって平和的使いとして」訪韓することで、その本意は、日本と朝鮮と清が連帯して、西欧の帝国主義をはね返すことにあったと見ている。

だが現実には1875（明治8）年、日本の軍艦は朝鮮国政府をわざと挑発して軍事衝突を引き起こし、それをきっかけに日本に有利な条約を結ばせた。この江華島事件こそ、日本がアジア侵略を始めた第一歩であり、日本が西欧的な帝国主義の道に踏み出したことに対して、西郷は烈火のごとく怒った。

古典を血肉とし、困難にぶつかる「真の保守」

『未完の西郷隆盛ー日本人はなぜ論じ続けるのか』 （新潮選書、2017年）の著者で、倫理学者・思想史家の先崎彰容氏は、ある勉強会で古川氏と知り合った。古川氏の新刊『保守革命ー政治は平和を構築し、国民を守る』（河出書房新社）に寄せて、政治家・古川禎久の印象を以下のように描き出す。

《昨今、巷では「保守」という言葉が飛び交っている。喧騒すら、引き起こしている。「日本」を愛する人びとも、ずいぶんと増えたようだ。

だが、そんなに急に、国を愛することができるのだろうか？国家とは歴史の言いかえにほかならず、歴史とは時間であり、死者たちの声に耳を澄ますことだ。だとすれば、私たちはもう少し粛然と、真摯に、つまり静かに国家へ想いをいたすべきではないのだろうかーー。

古川禎久先生は、古典を血肉とし、困難にぶつかる政治家である。この、浮ついた気分が支配する日本で、誠にめずらしい古風な政治家である。西郷隆盛から坂口安吾まで、歴史を縦横無尽に駆け回り、泥だらけの足で、しっかりと現実を踏みしめる。いまどき、これだけ大きな四股を踏める政治家は誠にめずらしい。

この腐りきった世界で、本物の政治家の言葉を、私は渇望していたのである》

思いを込めた「古川推し」と言えるだろう。

こんな政治家もいるのだ。国家を思い、国民に殉じる。それは米国から自立し、中国と戦争を起こさず共生するための知恵を凝らすことでもある。中途半端に中国を刺激し、無原則に米国に擦り寄ることではないはずだ。そんな政治は願い下げだ。中道勢力の結集で、暴走する政治をただしてもらいたい。