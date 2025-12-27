1月下旬、大手牛丼チェーン「すき家」鳥取南吉方店のGoogleマップ上に〈味噌汁の中にねずみの死骸が混入していました〉とのクチコミが画像付きで投稿された。あまりに衝撃的な画像のため、生成AIなどを使った嫌がらせを疑う声もあったが、1月21日にトラブルが発生していたことを「すき家」側が事実と認めた。

【写真】「異物混入」がみられたすき家の味噌汁ほか

問題の争点となっていたのは、どのタイミングで異物がお椀に混入したのかということだ。もし鍋の時点ですでにネズミが入っていたのだとしたら、ネズミが煮込まれた味噌汁を大勢の客が飲んだことになる。

「すき家」は3月27日にホームページに声明を出し、店内カメラの映像を確認した結果だとして、〈当該異物が鍋に混入する様子は確認されませんでした。混入が認められたお椀は1つです〉と断言した。

さらに〈当社の専門部署（グループ食品安全基準本部）が、混入した異物が加熱されていたかどうかを調べる検査（カタラーゼ検査）を実施した結果、加熱されていないことを示す反応が出たことから、科学的な視点からも異物が鍋に混入した可能性は著しく低いと考えております〉などとして、科学的な観点からも、ネズミが鍋で煮込まれていた可能性は考えられないという。

この騒動に対応している最中の3月29日、今度は前日28日に昭島駅南店で提供した商品にゴキブリが混入していたことが発表された。事態を重く見た「すき家」は3月31日〜4月4日までの期間中、ショッピングセンター内などの一部を除き全国およそ1900ある全店舗を一時休業し、害虫・害獣の外部侵入および内部生息発生撲滅のための対策を実施した。

また、〈集中的に清掃作業を行う時間を確保することで、店舗水準の向上を図ることといたしました〉と24時間営業を取りやめることも決定した。ネット上では、トラブル発生から公表まで約2か月かかったことを批判する見方もあったが、真摯に変わろうとする「すき家」を評価する声も多く寄せられた。

現役クルーが明かした"対策"

「すき家」にとって激動の2025年が終わろうとするなか、都内の店舗で2年ほど働く現役クルーが新たな"再発防止策"が実施されていたことを明かす。

「実は騒動後、うちの店では監視カメラの数が増やされました。新しいカメラは、冷蔵庫内に設置されています。

味噌汁をつくる場合、通常のオペレーションでは、まずお椀にワカメなどの具を手作業で入れた後にふたをして、36杯をワンセットとして冷蔵庫内に保存しておきます。そして必要になり次第、取り出して、保温性の鍋から味噌汁を椀に注いで提供します。

冷蔵庫にストックしている間に異物が混入してしまう危険性を踏まえての対策だとは思いますが、いわゆる"バイトテロ"のような従業員による迷惑行為を防止する意味合いもあるのかもしれません。冷蔵庫を開け閉めするのは従業員だけですし、正直なところ、なんだか疑われているようにも感じてしまいます」

新たに監視カメラを設置した件について、「すき家」側に問い合わせたところ、広報担当から「防犯上、カメラの設置位置に関する回答は差し控えます」とのコメントが返ってきた。なお、現在の売上については、「既存店売上高は、5月以降、前年を上回る水準で堅調に推移しています」とのことだった。

消費者の信頼は回復しつつあるようだ。