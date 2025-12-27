12月18日に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」、通称「スマホ新法」が全面施行となった。スマートフォンの「OS」「アプリストア」「ブラウザ」「検索エンジン」におけるAppleとGoogleの寡占状態を解消するための法律だ。我々ユーザー、子どもやシニア層が注意すべき点について、成蹊大学客員教授高橋暁子さんに聞いた。

【写真】スマホを使う上での選択肢が増えた

一般のスマホユーザーにとって、スマホ新法はどんな意味を持つのか。同法のメリットは、主に二つ。アプリ課金等が安くなる可能性がある点、自由度が高まる点だ。

これまでiPhoneならApp Store、AndroidスマホならGoogle Play Store以外からは、事実上、アプリを購入できないような仕組みになっていた。だが今後は、より安い決済手段や価格を提示したり、外部ストアへのリンクも表示できるようになった。

アップル社はこれまで、App Storeでアプリが売れると、アプリ会社から売上に対して最大30%の自社決済手数料を徴収してきたが、これを最大26%に減額。禁止されていたアプリ内での他社決済も解禁となり、手数料は21%に。アプリから外部決済サイトへの誘導も原則禁止から解禁、手数料は15%に。他社アプリストアの利用も解禁となり、手数料は5%となることが発表された。既に同じゲームへのアイテム課金でも、App Storeで課金するか、ゲーム会社のウェブストア課金で料金が異なるということが発生している。

スクエア・エニックスは、「ドラゴンクエストウォーク」「ドラゴンクエストタクト」等、主要タイトルのほぼすべてにアプリ外決済を導入済みであり、営業利益率が向上。「ウマ娘」シリーズや「シャドウバース」等のヒットタイトルを持つサイバーエージェントも、2025年度の増収増益要因として外部決済を挙げている等、収益につながっている企業も出ている。

一方、「フォートナイト」のEpic Gamesは、細かく設定が変わっただけで、総じて負担軽減効果が小さすぎると手数料についての不満を表明。2025年中に予定していた同アプリのiOS版公開を延期しており、まだ手数料が高いと見る向きもある。

自由度が高まる一方、セキュリティリスクも発生

手数料が変更になったことで価格の競争が生まれ、ユーザーにとってお得になるだけはない。もう一つのメリットが、自由度が高まることだ。

これまで、ブラウザは初めから選ばれており、検索エンジンもすでに選択された、デフォルトの状態でスマホを使っていた人がほとんどだろう。スマホ新法が施行されて以降は、初めての起動時やOSアップデートした後に、ブラウザと検索エンジンをユーザーが選択できる画面が表示されるようになった。

アプリについても、iPhoneではかたくなにApp Store以外からはダウンロードすらできなかった。今後は、新しいアプリ提供サービスが登場したり、小さなデベロッパーや個人が開発する、ちょっとした便利アプリが気軽に利用できるようになるかもしれず、ユーザーにメリットも出てくるはずだ。

このように自由度が高まる反面、セキュリティ上のリスクは高まったと言われている。

今までApp Storeでは、厳重な審査を経たアプリのみが配信され、セキュリティ上の問題は起きてこなかった。従来から他のアプリストアも利用可能だったAndroidでは、個人情報を外部に送信する不正アプリ等が何度も見つかっているが、iOSではそのようなことがないのはこのためだ。

別のアプリストアでも、「公証」と呼ばれるセキュリティ審査は行われるため、マルウェアは防ぐことができるという。しかし、詐欺的なアプリや不適切なコンテンツを排除する機能が万全かと言われると確証はない。つまり、別のアプリストアの審査次第によっては、iOSでも詐欺アプリなどをインストールしてしまうリスクが出てくるのだ。

また、これまで子どもの課金は、ペアレンタルコントロール機能であるスクリーンタイムによって制限できた。ところが、「承認と購入のリクエスト」が機能しなくなる恐れがある。外部の決済システムを使えば、子どもが勝手に高額課金することも可能なのだ。事業者によっては、返金や不正利用時のサポートなども、十分ではないかもしれない。

さらに、フィルタリングが機能しなくなる可能性もある。現状のフィルタリングは､ブラウザエンジンが限定されているため有効だが、それ以外のブラウザを選ぶことができると、フィルタリングできなくなってしまう可能性があるのだ。

「よく分からないけれど怖い」人はどうすればいいか？

同法によって様々な選択の自由度が高まることを喜ぶ事業者は多いし、歓迎しているユーザーももちろんいるだろう。しかし一方で、「よく分からないけれど怖い」と感じている方たちも、少なくないのではないか。

安全なアプリストアや外部決済事業者などを見極める自信があれば、特に問題はない。事業者の信頼性やレビューなどから、信頼できると確認できたところのみを利用すればいい。ただし、問題は見極められないユーザー層だ。

正直、「何を選べばいいか分からなくて困る」「子どもや高齢の祖父母世代がトラブルに巻き込まれるのは困る」という方もいるだろう。選択の自由などどうでも良く、おすすめの方法やセキュリティ度を高める方法を教えてほしいと考える方もいるのではないか。

子どもにApp Store以外のストアを制限も

Androidの場合は、これまでも別のアプリストアが利用できており、同法施行以後でも大きな変化はない。問題は、10代のシェアが大きいiOSの場合だ。これまでとは異なり、様々なリスクに直面する可能性が高くなったためだ。

安全性を見極められないiOSを使う子どもが、外部のアプリストアを利用するメリットはあまりないと言っていい。不安なアプリストアを使ってほしくない場合、アプリストアを制限するという方法が用意されている。

「スクリーンタイム」→「コンテンツとプライバシー制限」とタップし、スクリーンタイムパスワードを入力してオンにする。「アプリのインストールと制限」→「アプリマーケットプレイス」をタップして「許可しない」に変更すると、App Store以外のアプリストアでアプリをインストールできなくなる。「Web」をタップして「許可しない」に変更すると、Webからアプリをインストールもできなくなる。

別のアプリストアからインストールするアプリは、年齢制限は適用される一方で、通常は許可されていないコンテンツが提供されることがある。ポルノアプリやヘイトスピーチ、武器を配信するアプリ、タバコや電子タバコ製品、アルコール、合法的な薬物の消費を奨励するアプリも含まれ、このようなアプリには制限指定がない。

これを制限するためには、「スクリーンタイム」→「コンテンツとプライバシー制限」→「コンテンツ制限」をタップ。「アプリ」をタップして、年齢制限指定の許容上限を変更しよう。

子どもは様々な抜け道を見つけ出し、すり抜けてくることがある。あえて別のアプリストアを利用したり、話題のアプリを入れようとするかもしれない。この設定にする意義、つまり詐欺アプリ等のリスクから守ってくれることなどをしっかりと伝えること、少なくとも許可制にすることで、子どもも守りやすくなるのではないだろうか。

なお課金については、子ども向けカテゴリのアプリや13歳未満が利用するアプリでは、外部決済リンクの実装が禁止されている。18歳未満のユーザーは、すべての決済手段でペアレンタルゲート、つまり購入前に保護者の承認を得る仕組みとなっている。年齢を正しく登録している場合は安心だが、年齢を偽っていたりすると自由に課金できてしまうので、子どもに正しく年齢を登録させることも重要だ。

シニアには「アプリストアインストール禁止」

高齢の祖父母には、子どもと同じやり方は通じない。まず、口頭で注意を伝えよう。

App StoreやPlayストア以外のアプリストアを利用してアプリをインストールすることのリスク、即ち詐欺アプリ等が混じっているリスクがあること等を伝え、利用しないことを勧めてほしい。なお、iOSで別のアプリストアを利用するには、まずその新しいストアを利用するためのアプリのインストールが必要な仕組みとなっている。「アプリストアのインストールはしない」約束を取り付けておくといいだろう。

我々ユーザーには、アプリストアやアプリの信頼性の見極めが求められている。運営者情報、返金ポリシー、サポート体制などを調べ、レビューで評判を調べて、信頼できると確信できたところを利用すれば、課金額が下げられるなどのメリットが得られるはずだ。

スマホ新法のメリットである自由を最大限に享受するためには、我々自身がリテラシーを高めていくしかないのだ。