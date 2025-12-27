「親に奨学金を使い込まれ…」自己責任じゃない「若者の貧困」食べることもできない現実

行き場のない若者たちが集う「トー横」や「グリ下」。その中に、サポートがなく、虐待やネグレクトから逃げてきているこどもたちも少なくない。

「ユキサキチャット」というLINE相談サービスをつくり、若者支援を続ける認定NPO法人D×P代表の今井紀明さんにその現実をつづってもらった。

年末年始に家庭の温かさを感じることができない若者たちを、私たちがサポートするためには何ができるのか。

「地方なのでアルバイト先もあまりない」

「親に奨学金を使い込まれている」

「年末年始、部活の合宿などで出費が大きくかさむ。アルバイトをしようにも地方なのでアルバイト先自体が少なく、なかなか採用されない。特に冷え込んで電気代が高く、マイナス10度の外気温の中でもエアコンすらつけられない状況になってしまう」

「学業とバイトの両立ができず、体調を崩してお金が稼げなくなった時がありました。暖房代を2ヵ月払えず、払うお金もなく凍死するかもしれないと思い、その時は辛かったです」

これらはすべて10代の学生3名から直接寄せられた言葉だ。私たちのNPOのもとには、連日、さまざまな子どもたちや若者たちから相談が来ている。その多くは、親からの仕送りもなく、経済的に親に頼れない大学生や高校生だ。冒頭で紹介した子たちの中には国立大学生もいる。親から奨学金の使い込みがあったり、自分でもアルバイトをしていたが事故に遭い、しばらくアルバイトができなくなったり。その結果、家賃や学費滞納の状態になってしまい、私たちのLINE相談サービス「ユキサキチャット」に相談してきたのだ。

13歳〜25歳が19000人以上登録

「ユキサキチャット」とは全国の13歳〜25歳の若者が19,000人以上登録しているLINE相談サービスだ。全国各地から相談が匿名でできるようになっており、相談だけではなく食糧支援や給付支援にもつながる。食糧支援や給付支援を希望する子には面談を実施して、その方の状況を聞いている。親からの虐待や暴言などの経験もあったり、借金や滞納、そして金銭的にも苦しいことがあったりする。そのことを周りにも話しづらかったりもするのだ。

「親から虐待を受けていて、今は一人暮らしをしています。学校に通いながら自分でも働いていますが、実習の時とかにアルバイトに入れない期間などもあり、それでお金を借りてしまって、借金返済で生活的にも厳しくなってしまいました」

面談でそう話す子もいた。

働いていても思っている以上にお金がかかってしまった。アルバイトをしていたが、実習にどうしても行かなければならず、その間働けない状況が続いて滞納をしてしまったなど、生活苦になるまでにはさまざまな実情がある。経済的に親から支援のない看護学生で、実習中3週間アルバイトにも入ることができず、その時期の収入がどうしても減ってしまってかなりしんどいという子もいた。

困窮しても社会保障制度も知らない

相談者の中には、まだ高校生で一人暮らしをしている子もいる。親からの仕送りはなく、自分で働きながら生活をしていても、高校に通いながらだとどうしても生活が行き詰まってしまう。

ただ、そんなときに社会保障制度も知らない、また役所に行くことも抵抗感がある、そして制度など（例えば生活保護）を知っていたとしても使いたくないという拒否感も強い。「生活保護受給をしていると周りに責められる」、ということをSNSでもニュースでもよく見てきたからだろう。

コロナ禍から2025年11月末までに、我々「ユキサキチャット」では食糧支援を37万食、給付支援を1.09億円ほど行ってきた。

そこでつくづく感じたのは、この国には子どもや若者にとって「助けて」と言える環境が少ないということだ。オンラインでも福祉の相談ができず、また制度申請もオンラインでできない。また、社会保障制度を使うことへの抵抗感がある若者も多くいるのも、その情報に簡単にアクセスできないということもあるのではないか

この国にはセーフティネットが充実しているようで、使えない。「あるようで、ない」社会という現実を、現場で思い知らされてきた５年だ。

物価上昇下で登録者や食糧支援など過去最多ペースに

私は認定NPO法人D×P（ディーピー）という14期目になるNPOの代表を務めている。

2020年6月から実施してきた食糧支援や給付支援は2024年度は過去最多のペースになっている（2025年11月末現在）。

「ガスや電気が止められました」「家賃を滞納しています」「親から殴られて」「死のうと思っています」という厳しい状況にいる子どもや若者からの相談が、日々寄せられている。そうした声を受けてサポートを行う。具体的には相談に応じて話を聞いたり、食糧支援などを行ったり、居場所を提供したり。

さらに必要な場合は自治体の生活保護担当をしている福祉課や子育て支援、児童相談所にも連絡をし、企業や他のNPOとも連携して相談者の頼れる先をつくるなどだ。

こういうサポートがすぐに仕事につながったり生活の状況改善につながることもあれば、１年単位かかることもある。自分たちだけで支援するのではなく、他機関との連携を模索しつつ、子ども若者たちと向き合い続けている。現状だと奈良市と協定を結び、市と一緒にユキサキチャットを広げて子どもや若者にアウトリーチして支援することを行ってきている。佐賀県でも協定を結び、ふるさと納税を活用して支援を広げる取り組みも行っている。全国の自治体30団体以上と連携をし、NPOも140団体以上とつながりを持って支援をしている。

その結果、状況改善している子たちは８割を超えており、仕事や学業継続、社会保障制度の利用にもつながる結果に結びついてきた。最近では、クラウドファンディングで支援をしてくれる、または月額寄付サポーターとして参加してくれる卒業生も出てきている。

寄付だからこそ迅速にできたセーフティネット

私は創業以来、１０年かけて「国や企業がサポートできていない子ども若者たち」を支援する仕組みをスタッフや寄付者、ボランティアの方々とつくってきた。コロナ禍では、全国の子ども若者たちの対応ができる体制を整えた。2024年度は全体で約2.8億円の予算のうち、9割は寄付で運営を行っている。そのうちのほとんどは個人寄付だ。寄付型のNPOだったからこそ、コロナや物価上昇下でもすばやく対応し、子ども若者たちと日々接することができてきたとも言える。これが行政の委託事業の場合、定められた契約内容に基づくため、スピーディーに対応することは難しかっただろう。

そこで改めて感じたのは、「寄付」の力が社会をつくるための資本になるということだ。社会のモデルとなる事業をつくり、そして国や企業ができない支援をつくることができる。日本はオンライン上のセーフティネットが未整備であり、相談先もまだ少ない。それを変えていく必要がある。現在だと個人の月額寄付者は3400名を超え、法人の月額寄付も160社になった。様々な方々と一緒になって、子どもや若者のセーフティネットをつくってきている。

D×Pのビジョンである「ひとりひとりの若者が自分の未来に希望を持てる社会」は単なる目標ではない。実現しなければならない。様々な民間の方々を巻き込みながら、国ができていないセーフティネットをいかにつくっていくのか、そのことを考えながら今まで事業を行ってきた。

もちろん国や行政で働く方々も、政策を立てたり、窓口で常に頑張っておられる方もいる。しかし、相談を強化するような施策を立てても、子どもたちにアウトリーチする、つまり生活困窮者がアクセスしやすくなるようなアクションが盛り込まれていないことが多い。そのため、こういった子どもや若者たちに情報が届かず、困ったときに相談しようと思える状態になっていないことが多い。

たとえばこども家庭庁のHPには、若者支援として「子ども・若者支援地域協議会」を2024年までに地方自治体に142団体、「こども・若者総合相談センター」を122団体設置していると書かれている。しかしこのHPにも「若者の相談窓口に対する意識のハードルを下げるためにはどのような取り組みが考えられるか」と書かれており、「相談してもらいにくい」現状がつづられているのだ。

「クリスマスは嫌い、祝われたこともないし、外に出ると気持ちも嫌になる」

国や行政も支援の必要性を感じているけれど、その手法に悩んでいる。だからこそ私たちは「ユキサキチャット」での支援を広げようとしている。

そして、先ほど伝えたように、迅速に「必要とする人たち」に持続的に支援を届けるために、セーフティネットを寄付で行ってきているのだ。スピード感だけではなく、そのお金を運用し、支援するスタッフの人件費も大阪府の平均給与並みに支払い、仕組みをつくることも重要視している。持続可能性がなければ、このような支援はできないからだ。

ひとりひとりの若者が自分の未来に希望が持てる社会、とビジョンで謳っているのに、支援する我々社員や関わっているスタッフが希望を持てないような状況もつくりたくもない。人件費をしっかり出し、スタッフと寄付をしてくださる方々と共に、これからも子どもや若者たちへのサポートを行い、支援の仕組みを国や自治体へも提言していく。

寄付は「あげる」「めぐむ」ものではなく、「活動に参加する」ひとつの手法だ。10代や若者の孤立を解決するための活動に参加する。自分は動けないけれどサポートはできる。そういうことなのだ。

年末は特に相談が来ることも多い。特に親に経済的に頼れなかった子や虐待を受けた子などたちにとって、クリスマスのムードは孤独な気持ちを募らせることがある。家族関係がとてもいい世間のムードと自分は対照的になるからだ。児童養護施設出身の子から「クリスマスは嫌い、祝われたこともないし、あと外に出ると気持ちも嫌になる」ということを聞いたこともある。

こどもが困ったときに大人に頼れる環境を、いかに社会がつくっていくのか。国や自治体が子どもたちや若者にアウトリーチしてもらうように私たちも提言を続けていく。しかし今できていないならば、迅速にサポートできる環境をつくることが必要だ。ひとりひとりの子どもたちや若者が年末年始に安心して暮らせるように、私たちも動いていきたい。年末にはクラウドファンディングで緊急の寄付を募ったが、月額寄付サポーター始め、多くのサポートを常に募集している。私たちは無力ではなく、ひとりひとりの積み重ねが支援の力になる。

ヤングケアラーや親からネグレクトを受けている子。

児童養護施設を出なければいけなくなった10代の子。

親からのサポートどころか、親にずっとお金を送り続けている子。

大学生で仕送りが一切なくアルバイトもして親の生活を支えている子。

本当に多くの「親に頼れない子どもたち」を見てきた。最近だと国立大学生からの相談も多い。若者の貧困は決して「自己責任」とはいえないのだ。セーフティネットにつなげるために、支える側がつながっていきたい。

ひとり親家庭や児童養護施設のこどもたちを救いたい。Bリーグのプロバスケ選手の決意と行動