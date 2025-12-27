12月19日（現地時間、以下同）、少女売春あっせんの容疑で逮捕され、獄中死した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（故人）の捜査資料「エプスタインファイル」の一部を、米司法省が公開した。

【衝撃の内部写真】〈悪魔の館が公開〉電気マッサージ器やナースセットなど用途不明のグッズの数々、ピンク色の首輪のようなバンド、拘束具とみられる恐怖のグッズ

これらは、11月19日にドナルド・トランプ大統領が署名したエプスタイン元被告に関する資料の全面公開を義務付けた新法を受けて公開されたもの。12月19日が、公開の期限に定められていた。大手紙国際部記者が解説する。

「複数の訴訟から、元被告は11歳の少女を含む少なくとも数十人の人身売買および性的虐待に関与していたとされているが、おそらくそれらは氷山の一角にすぎない。裏には大規模な"買春ネットワーク"があり、政財界や芸能界の大物らも売春行為に関わっていたという疑惑があります。

トランプ氏も、元被告との過去に親交があった1人。トランプ氏は、その事実を認めたうえで、すでに関係を断ち切っていると説明しています。様々な人物へ疑惑の目が向くなか、捜査の透明性を確保するため、資料公開が求められていました」

新法で公開を義務付けられていたのは、エプスタイン元被告と共犯者で元交際相手のギレーヌ・マクスウェル受刑者に関連する司法省、FBI、および米国弁護士事務所が所有する「すべての非機密記録、文書、通信、および調査資料」。ただし、今回は全資料の公開には至らず、米国内では批判の声もあがっている。

「とはいえ、そのファイル数は数千におよぶ。なかには、エプスタイン元被告がニューヨーク州マンハッタンに所有していた豪邸の内部を撮影した写真も豊富に存在。この豪邸内で、若い女性に対する性的虐待が繰り返されていたと見られています」（同前）

ナースセット、セーラー服、ピンク色のバンドなど…

ある写真では、3着の女性用衣服とウィッグが並べて置かれていた。

「そのうち2着は、セーラー服とブラウンのブレザー服の学生服に見えます。エプスタイン元被告には子どもがいないので、実際に通学用として使われていたものではないでしょう。

そもそもアメリカにおいて、セーラー服は学生服として着られることはほぼなく、日本文化などの影響から一般的には"コスプレ用"として認識されています。

さらにもう1着の服は、胸元に『BABY』『CRY』と文字が刺繍されています。おそらく、ベビーシャツを模したコスチュームではないでしょうか。サイズ的には幼児が着るものよりも大きく、一般的な10代の女性が着るためのサイズ感にも見えますね」（同前）

前出・大手紙国際部記者が続ける。

「ほか、電気マッサージ器やナースキャップの形をしたカチューシャや聴診器のおもちゃ、ピンク色の首輪のようなバンドなども数多く発見されています。捜査資料に関して、公開時に詳しい説明がなされていないため、これらの実際の用途は不明。今後明らかになっていくのでしょうか」

司法省は12月24日、元被告に関連している可能性がある文書を新たに100万点以上発見したと明らかにした。公開までにはあと数週間かかるとのこと。全貌が明かされる日は来るか──。