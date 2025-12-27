草なぎ剛が主演をつとめるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（フジテレビ系）が最終回を迎えた。

【写真】出演中の舞台『シッダールタ』で迫真の演技を見せる草なぎ

本作は、遺品整理人として働く主人公（草なぎ）とその周囲の人々の交流を描き出すもの。妻を亡くした彼は幼いひとり息子を育てながら、遺品に刻まれた"最期の声"に耳を傾け、遺された者たちに届ける役割を負っている。扱う題材からして非常に繊細なドラマであり、草なぎの繊細な表現があってこそ成立している作品だといえる。

2025年の草なぎといえば、主演を務めたNetflix映画『新幹線大爆破』が大きな反響を呼んだ。こちらは完全にタイプの異なるエンターテインメント作品で、物語の舞台は爆弾が仕掛けられた新幹線。草なぎが演じる車掌は正義感に溢れ、冷静沈着さを失わない。これが草なぎの手堅い演技によって実現した。

配信開始後すぐに国内チャートで第1位を獲得し、グローバルチャートでは世界第2位に輝いている。

国内外で高く評価された草なぎの最近の出演映画というと『碁盤斬り』（2024）もある。硬派な時代劇で彼が体現した武士の姿は凄まじいものだった。殺陣での剣さばきは息を呑むほど圧巻で、一朝一夕で身につけられるレベルではない。草なぎが自身を厳しく追い込んだストイックさが想像できる。

そんな草なぎは現在、舞台に立っている。主演を務める『シッダールタ』が上演中なのである。

これは、ノーベル文学賞を受賞した作家であるヘルマン・ヘッセの小説の舞台化だ。草なぎが演じる主人公・シッダールタが思索の道を歩み、悟りの境地にたどり着くまでを壮大なスケールで描いている。

と聞くと、難解なのでは？ と思ってしまいそうだが、原作の壮大な世界観をベースに、現代を映す舞台へと昇華されていて、今を生きる私たちにもすっと入ってくる。さまざまな世代の観客から「難しいかと思ったけど入り込めた」「観てよかった」と好評価を得て、立見席も出るほどの大盛況だ。

「（演出の）白井（晃）さんはいつも僕の可能性を広げてくれる、とても情熱的で素敵な方。今までご一緒させていただいた作品はどれも自分の人生のターニングポイントになってきたので、今回もそんな作品になると期待に胸を膨らませています。迷いやプレッシャーもありますが、いまだかつて観たことのない、壮大な舞台をお届けいたします！」

と草なぎが語るように、白井氏とタッグを組むのはこれが3作目（2018年『バリーターク』、2020年・2021年『アルトゥロ・ウイの興隆』）。今回も相応の意気込みで臨んでいるはず。しかし、舞台上の彼から不要な気負いは感じられない。セリフ回しも身のこなしも流麗で鮮やかだ。

「今作は『人間とは何か』『地球とは何か』『宇宙とは何か』というような、未知なる壮大なテーマを持った作品で、ひとりの人間としてこの壮大なテーマに立ち向かっていくことにドキドキします。

自分自身の全力で取り組まないと薄っぺらいものになってしまうと思うので、筋肉を鍛えて頑張りたいです（笑）」（草なぎ）

昨年も一昨年も、この時期の草なぎは舞台に立っていた。ひとつの劇場でどの演目が上演されるのかは、先々までスケジュールが組まれているもの。

かなり早い段階から、この時期は舞台に立つと覚悟を決めていたはずだ。ドラマ『終幕のロンド』の撮影と舞台の稽古期間が重なり、他の活動も並行しながらとんでもなくハードなスケジュールをこなしていたことになる。

しかも "こなす"などといった態度では、『シッダールタ』でのパフォーマンスも、『終幕のロンド』も臨めない作品だ。この2作を並べてみても、彼の演技の振れ幅の大きさと表現者としての"タフさ"がうかがえる。それこそフィジカル面だけではない強靱な"筋肉"が必要だろう。

稽古の初日には台本を完璧に覚えきっているという草なぎ。タフでストイックな人物像は、『シッダールタ』で演じる役とも重なる。そう、シッダールタはやがて悟りの境地にたどり着く求道者。

草なぎはエンターテインメント界のトップを走り続けているが、彼の表現から慢心を感じたことは一度もない。かといって悟りを開いたというわけでもなく表現をどこまでも突き詰める、まさに求道者を思わせる。

何よりも、演じること、表現することが好きでたまらないのだろう。カーテンコール時に見せた朗らかな笑顔が、それを物語っている。

文・折田侑駿、撮影・細野晋司