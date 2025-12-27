バービーが21歳のときから一番お金をかけてきたこと

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。今回は、これまでに自身のYouTubeチャンネルやSNSで赤裸々に語ってきた美容施術に関するお話。初めて美容クリニックに行ったのは約20年前というバービーさんが、なぜ今、美容施術について綴るのか。これまで経験した肌治療を振り返りつつ、その理由もお伝えします。

テクマクマヤコンより長い「あれ」

すっかり「あー、あれなんだっけ、あれあれ」と、名前がすぐに出てこない年齢に私もなった。

「あながち」とか便利な副詞も出てこなければ、相方、ここでは配偶者ではなく、コンビの片割れの名前が出てこなくて焦ることもある。まあ、ハジメに関してはコンビといえど、最近接触濃度が限りなく低いので致し方ない。

そんな私が、なぜかスラスラ言えるものがある。

それは、美容機器の名前だ。主にクレーター治療に使われるものたちは、お経のようにたんたんと唱えることができる。

フラクショナルレーザー アファーム フォトフェイシャル サーマクール ヴァンパイアフェイシャル パールフラクショナル ピコレーザー ダーマペン ポテンツァ TCAクロス マイクロニードルRF サブシジョン……全て私が体験したことのある美容機器だ。

ひと息で言うと、ひみつのアッコちゃんの「テクマクマヤコン」や、セーラームーンの「ムーン・プリズム・パワー！」という変身の呪文より、よほど長い。

一番お金をかけてきたこと

なのに、大して変身はできなかった。それでも私は、美容クリニックでの施術にお金や痛みというコストをそれなりに支払ってきた。ブランド品や宝石を買うわけでもなく、自分のために割いてきたものの最たるものは美容施術だった。

ここでいう美容施術とは、エステや一般的な皮膚科とは少し違う。顔から血をガンガン垂れ流したり、あとから滲出液（しんしゅつえき）が止まらなかったり、かなりアクティブにダメージを与えるもの。

痛いやつ、である。

ちなみに、今回のこの記事は美容施術をお勧めするものでも、批判するものでもない。単に自分がお金をかけてきたことに関する考察だ。そして上に書いたとおり、私はかなり痛みを感じたり、皮膚にダメージがあるのではという施術もしてきたので、ぜひとも参考にはしないでいただきたい。実際、安全性を無視したクリニックで被害も出ているらしい。興味のある人は専門医にぜひ相談の上、安全とお金に配慮していただくことをお勧めする。

バービーの美容施術「3つのフェーズ」

さて、私の美容クリニック通いには、大きく分けて3つのフェーズがある。

1つ目は、「肌が綺麗になるなら何でもやります」という、コンプレックス期。

2つ目は、仕事のため、そして機器の進化を追うのが楽しい科学技術万歳期。

3つ目は、自分のテンションを上げるための美容。

このたび私は、その3つ目のフェーズに入ったことをご報告したい。

41歳冬、痛い美容施術を卒業した話だ。

21歳のときの「煙」事件

まず、1つ目のフェーズ時代のことを説明しよう。

初めての美容クリニックは21歳の頃。20年前のことだ。お金を貯めて大手美容クリニックで、フラクショナルレーザーの3回コースを購入した。

レーザーの熱で皮膚に無数の穴を開け、再生を促すことでクレーターをなだらかにする、という発想の機器だったが、当時はまだ初期も初期。いま思えば、あれはただの火傷だった。初めて施術を受けたときに見た天井を、私は今でも鮮明に覚えている。

処置台に上がり、麻酔クリームを塗って待つ間「これで人生が変わるかもしれない」という期待と、未知の痛みに耐えられるのかという不安で、全身の感覚が研ぎ澄まされていた。

まずは右頬からあごあたりへレーザーがゆっくりと這う。細く鋭い煙草で、顔に根性焼きをされているような痛みに目を固く閉じた 。すぐに皮膚が焼ける匂いが立ち込める。

「これを耐えれば」と「もう無理かも」が、頭の中を行ったり来たりする。右頬をたった一周しただけで、感情はぐるぐると乱高下していた。

すると機械から「ボン」という音がして、見ると煙が立ち上っていた。スタッフさんが慌てている。

数分待たされたのち、「すみません。機械が故障して今日は復旧できないみたいです」

神さまはどこまで試練を与えてくるのだと、その状況になぜか笑ってしまった。

「もう悪あがきはやめて、そのままで生きなさい」そう言われた気がして、ほんの一瞬、思いを巡らせた。

……が、数分後には来週の予約を取っていた。

これが、私の美容クリニック通い人生のスタートだった。

ニキビ肌を治したかった

このときはニキビ肌というマイナスをゼロに、ただ普通になりたいだけというモチベーションで、美容というより治療という意識だった。なので、たいして結果が出なくても、火傷みたいだったとしても、試せるものは試したかった。

少しだけ大人になった今ならわかる。

若さゆえ自分を雑に扱うことを、どこかで許していたということでもあると思う。

体に良くないとわかっていて絶食ダイエットするとか、お腹を壊すと分かっていて大食いをするとか、翌日しんどくなると知っていてお酒を飲みすぎるとか、「あ、よくないな」と思いながらやってしまう、あの感じ。

自傷というほど深刻じゃないけれど、決して健全とも言えない、ちょっと癖の悪い自分の扱い方。

クレーターは、構造上毎日の努力ではどうにもならないものだとわかっていたというのもあるが、案の定、毎日のスキンケアを丁寧に積み重ねることはしなかった。

「普通になりたい」からの変化

そして2つ目のフェーズ。仕事をするようになってから、ニキビ肌はもう「コンプレックス」とも少し違うものになっていた。

肌が凸凹している人として認知されていくこと。

それによって私は、クレーターというコンプレックスをいつの間にか別の場所へ移動させていたのだと思う。少なくとも、自分を否定する材料ではなくなっていた。そうなると、美容の意味も変わってくる。

どんどん仕事が、いつの間にか人生の真ん中に来ていた。すると今度は、肌は別のかたちでコンプレックスとして立ち上がってくる。私が、芸能人としてより良い仕事に辿り着けないのは、肌が汚いからなのではないか。そんな考えが、ふと頭をよぎるようになった。

肌が綺麗な人が、ゴールデンタイムで食レポをしていたり、CMに出ていたりする。画面の中では、肌の綺麗さがそのまま好感度として換算されているように見えた。清潔感＝好感度。その公式が思っている以上に強く作用する世界に、私は足を踏み入れているのだと思った。

だから美容は、「普通になりたい」から「仕事をしやすくしたい」へ変わっていった。

「バービーという商品」

画面映えをよくしたい。美容のお仕事もしたい。

それは、自分（笹森花菜）を大切にするため、というより、“バービーという商品”としてきちんと使える状態でいるための美容だった。

ここから私の美容は、「治したい」から「使いたい」へと、少しずつ目的を変えていった。

フェーズ1でも2でも「ツルツルの肌の自分を見てみたい」という気持ちは確かにあった。痛みは、私の中では軽視していい感情だった。一瞬のことだし、痛いのは私だけだし、どうせ主観の問題だし。

現実のリアルが、少しでも変わるならその可能性に賭けることを、私は何度も選んできたのだと思う。美容に限らず。

◇こうして美容施術にお金をかけまくっていたバービーさんは、41歳でそれをやめたという。では、なぜやめたのか。後編【バービーが41歳になって20年続けた美容施術をやめると決めた理由】でお伝えします。

【後編】バービーが41歳になって20年続けた美容施術をやめると決めた理由