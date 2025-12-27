ゲームセンター倒産最多時代に急増…ローソン「クレーンゲーム」ヒットの裏側

「コンビニクレーンゲーム」が普及

コンビニエンスストアに、クレーンゲームが設置してあるのに気がついた。

筆者が初めてそれを見たのは、半年ほど前、住宅街にある店舗だった。正直、「コンビニで誰がクレーンゲームをやるの？」という感想を持った。

調べてみると、コンビニエンスストア大手のローソンでは、2022年から実験的にクレーンゲームの設置を進め、現在ではその店舗数は1300を超えているらしい。また、同じくコンビニ大手のファミリーマートでは、クレーンゲームなどのゲーム機の設置を5000店舗に拡大する計画だという。

ちなみに、帝国データバンクが2024年に発表したデータによれば、ゲームセンターの倒産は過去5年で最多となり、10年間で8000店近く減少するなど右肩下がりで推移しているという。

そんな時代に、コンビニではなぜ「クレーンゲーム」の導入を進めているのだろうか。

なぜコンビニにクレーンゲームが？

昭和の頃には、深夜や早朝まで開いている便利さを訴求し、その地位を固めていったコンビニエンスストア。

平成の時代に入ると、宅配便受付などのほか、銀行ATMや郵便ポストの設置と、生活に密着する裾野の広さで、日本人に必需の業態となっていった。

そうした時代に育った筆者も、「コンビニは買い物をする場所」という認識を持っており、クレーンゲームの筐体が設置されていることには違和感もある。ましてや、ゲームセンター業界が苦境に喘ぐ時代だ。

コンビニは、どこに勝機を見出してクレーンゲームの設置を始めたのか。

ローソンの・山口ゆみ氏（エンタテインメントカンパニー、マーチャンダイザー）は、「クレーンゲームに限ると、市場は拡大していて非常に盛り上がっているんです。また、ローソンとしてもコンビニの売り場で、買い物以外の体験価値が生まれることにチャレンジしたいという思いがあり、導入に至りました」と話す。

たしかに、ゲームセンターと異なり、クレーンゲーム市場は成長基調にある。

日本アミューズメント産業協会によれば、2012年から2021年にかけて市場規模が971億円増加し2810億円となり、2024年には3000億円を突破する成長ぶりだ。

「設置のきっかけは京都府にある店舗のオーナーさんからのご提案でした。市場などは関係なく、コンビニにクレーンゲームがあれば、『近所の子ども連れファミリーの利用が増えるのでは？』という思いがあったようです」（前出のローソン・山口氏）

1人のオーナーからの発案から生まれたコンビニクレーンゲーム。だが、筆者が感じたように、かつてはSNSなどでも「誰がやるのか」といった意見もあった。

「最初に導入するときは、社内でも理解を得る必要があり、設置を進めた当時の担当者に苦労はあったようです」（同前)

想定外の利用者に手ごたえ

しかし、各店の成功事例もあり、未設置の店舗にヒアリングをすると『うちでも導入したい』といった声が増えてきているという。

当初の計画では、2025年度中の設置目標が1000店舗だったそう。12月現在で、すでに1300店舗以上に設置を拡大していることからも好評ぶりがうかがえるが、前出の山口氏は、想定とは異なる客層に少々驚いた様子をみせていた。

「導入のきっかけとなった京都府の店舗オーナーさんの期待通り、ファミリーを中心とした近所の利用者が多く、クレーンゲームの売り上げは好調です。観光地にある店舗では、インバウンドのお客様にもご好評いただいています。海外の方に『コンビニでやるクレーンゲーム』を喜んでもらえるというのは、私たちにとっても想定外で新しい発見でした」

後編記事『ローソンが「クレーンゲーム」を1300店舗に設置…背景にあるタイトーとの「協業」』では、コンビニクレーンゲームの躍進を支えるゲームメーカーの存在について迫る。

【つづきを読む】ローソンが「クレーンゲーム」を1300店舗に設置…背景にあるタイトーとの「協業」