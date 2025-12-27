韓国発！Herartの新作ブラ「Modal Balconette」予約販売開始

韓国ブランド「Herart」の最新作「Modal Balconette Bra」が、応援購入サイトMakuakeで予約販売を開始しました。高級素材とスタイリッシュなデザインが融合したこのブラは、Cカップまでの女性にぴったりのアイテム。低中心モールドやシークレットパネルの特徴により、無理なく美しいバストラインを作り出します。まるで貴族ドラマの王妃のような装いを実現♪

韓国ブランド「Herart」の最新作「Modal Balconette Bra」

「Herart」の新作「Modal Balconette Bra」は、Cカップまでの女性のために特化したデザインで、バストラインを美しく引き立てます。

小胸の方でも無理に盛ることなく、自然な美しさを最大限に引き出す設計が特徴。

モールド開発専門企業と共同で開発された「小胸専用の低中心モールド」により、カップ上部の浮きや隙間を解消し、フィット感も抜群です。

加えて、カップ内側に隠された「シークレットパネル」搭載で、ワイヤーなしでも理想的なバストメイクを叶えます。

極上の着心地とデザイン性を兼ね備えた「Modal Balconette Bra」

Black

White

Nude

「Modal Balconette Bra」は、オーストリアLenzing社の「60番手マイクロモダール」を使用した極上の着心地が魅力。シルクのように滑らかで通気性に優れ、肌にやさしく包み込んでくれます。

ワイヤーやボーンが一切使われていない完全ノンワイヤー設計で、圧迫感がなくまるで「第2の肌」のような軽やかな着け心地。

さらに、華奢な「ダブルストラップ」デザインは、肩周りを繊細に彩り、スクエアネックやオフショルダーなどのトップスに合わせても美しく見せてくれます。

今すぐ予約して、理想のデコルテラインを手に入れよう！



韓国ブランド「Herart」の「Modal Balconette Bra」は、バストラインを美しく引き立てるだけでなく、極上の着心地とファッション性を兼ね備えた最高のアイテム。

早期購入特典もあり、今ならお得に手に入れるチャンスです。ぜひ、Makuakeで予約して、貴女だけの美しいデコルテラインを手に入れましょう♪