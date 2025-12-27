荷物も遊び心もたっぷり収納！使い勝手万能なパッケージ

トヨタの電気自動車「bZ4X」の派生モデル「bZ4Xツーリング」の登場が間近に迫っています。

日本では2026年春ごろの発売が予定されており、多くの人が注目していることでしょう。

【画像】超カッコいい！ これが“まもなく発売”のトヨタ新型「ステーションワゴンSUV」です！（27枚）

では、2025年10月に一部改良が行われた新型bZ4X（SUVモデル）との違いはどこにあるのでしょうか。

bZ4Xは、トヨタ初の量産型電気自動車として2022年5月に発売されました。スバルとの共同開発によるEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を、トヨタ車として初めて搭載したSUVです。

2025年10月の一部改良では、航続距離の向上や急速充電時間の短縮など、電気自動車としての利便性を大きく向上させるアップデートが行われました。

一方、bZ4Xツーリングは、bZ4Xシリーズに新たに加わるステーションワゴン風SUVです。広大なスペース、十分な航続距離、高出力のパワートレインを備えています。

日本仕様の詳細はまだ明らかにされていませんが、2025年5月にベルギー・ブリュッセルで世界初公開されたbZ4Xツーリングのスペック（目標値）や装備など、現時点で分かっている情報を紹介します。

まずボディサイズは、全長4830mm×全幅1860mm×全高1620mm、ホイールベースは2850mmです。bZ4Xとの比較では、全長が140mm、全高が20mm、それぞれ拡大しています。

ちなみに、同社の「クラウンエステート」（全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm）よりは若干小さいサイズです。

SUVとステーションワゴンの要素を融合させた四角いシルエットで、フロントにはトヨタ車の象徴的デザイン「ハンマーヘッドフェイス」を採用。

ホイールアーチはブラック仕上げで、ブラック塗装のアルミホイールや専用ルーフレールも装着されており、アウトドアテイストを前面に押し出したデザインになっています。

リアは横一文字のコンビネーションランプを採用し、先進的な印象を与えます。ボディカラーには新色のブロンズが設定されます。

内装は2列シート5人乗りで、水平基調のシンプルなインパネデザインを採用。新型bZ4Xと同様に、14インチの大型センターディスプレイを装備しています。

ボディ後部を延長したことでラゲッジスペースも拡大し、荷室容量は600リットル。bZ4Xに比べ3分の1以上広くなりました。

これはクラウンエステート（570リットル）よりもやや大きく、レジャーやアウトドア、車中泊などのシーンで活躍しそうです。

bZ4Xツーリングのシステム最高出力は、FWD（前輪駆動）モデルが165kW（224PS）、AWD（4輪駆動）モデルが280kW（381PS）の見込みです。

bZ4XのAWDモデル（342PS）を上回り、トヨタの電気自動車の中で最もパワフルなモデルとなりそうです。さらに、最大1500kgのトレーラー牽引能力を備えている点も特徴です。

AWDモデルは、スバル譲りの4輪制御システム「X-MODE」を搭載。路面状況に応じたモード選択により、雪道や悪路での走行をサポートします。

リチウムイオンバッテリー容量は74.7kWhで、WLTPサイクルに基づく航続距離の目標値は最大560kmです。

充電は最大150kWの急速充電に対応。また、バッテリー温度を事前に最適化する「プレコンディショニング」機能により、寒冷地での急速充電も便利になっています。

現時点での価格は未定ですが、現行bZ4X（480万円〜600万円、消費税込み）と比べてどのような価格設定になるのか注目されます。