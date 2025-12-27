キャリアを重ねて“自分軸”になれた――比嘉愛未が故郷の“おばあ”の言葉を胸に目指す生き方
●『にこたま』で人生の選択に向き合う役
映画で俳優デビュー、そしてテレビドラマデビューを飾ったNHK連続テレビ小説『どんど晴れ』から20年弱。テレビに映画に舞台にと、活躍を続けている比嘉愛未の最新出演ドラマが『にこたま』(FODとPrime Videoで26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話配信)だ。話題を集めた配信ドラマ『1122 いいふうふ』の原作者・渡辺ペコ氏による同名原作コミックのドラマ化であり、恋人、結婚、家族といった身近なテーマの“当たり前”を見つめ直す、より今響く作品になっている。
比嘉が演じるのは、キャリアを重ねる中で妊娠が発覚し、人生の選択に向き合うことになる女性・高野ゆう子。一見、強く見えて奥に思いや事情を抱える女性を演じることの多い比嘉だが、高野が口にする「大丈夫」は、自分自身の口グセでもあるという。そんな自分に向き合い、故郷の“おばあ”に言われた言葉も胸に、これからも「自分で納得して選択してアップグレードしてきたい」と語った。
比嘉愛未 撮影：望月ふみ
○役柄と同じ「大丈夫」が口グセに
――長年同棲を続けてきたカップルの温子(橋本愛)と晃平(瀬戸康史)を軸に、晃平の同僚・高野も交えた大人たちの葛藤を見つめていく物語です。本作が決まったときの感想を教えてください。
今回のお話を頂く前に、渡辺ペコさん原作のドラマ『1122 いいふうふ』が話題になっていました。静かにうごめいている人間模様が面白いなと思って、私も拝見していたんです。ドラマから入って原作も読みましたが、渡辺さんの世界観や愛情が好きだと感じていました。価値観が凝り固まっていない柔軟性といいますか。そんなところでのオファーだったので純粋に「これはうれしい!」というのが最初でした。
――今回の作品も原作を読まれて。
はい。はじめは内容的に最近描かれたものだと思ったのですが、12年前くらいの作品ということで驚きました。その間に、結婚観や男女の向き合い方とか、個人の生き方といったものがだいぶ変わりましたから。12年前よりも、いまの、特に働いている女性に響く人が多い作品だと感じました。
――高野は未婚の状態で妊娠に気づき、人生のターニングポイントに立つ働く女性です。共感する人がより多いキャラクターかなと。
そうですね。私自身、一番好きなキャラクターです。妊娠に関しては、私は現実では経験がないので、まずは彼女自身を考えていきました。忙しい母親のもとで育って、孤独を抱えた幼少期だったのかなと。あまり表情を変えることのない今の高野が出来上がったのも、自分が生きていく上での処世術というか、自分を守る術だったのかなと感じました。キャリアを積み重ねていったのも、そうした理由が大きいのかなと思います。
私はありがたいことに、家族の支えのある環境で育ちましたが、早くに親元を離れました。そして芸能の世界でがむしゃらに走ってきました。喜びもあったけれど、もちろん傷つくこともありました。そうしたなかで自分のガードを作ってきた自覚はあったので、そういった部分は彼女にすごく共感しました。
――高野もガードを作って生きてきたのだろうと。
本当の自分が弱いということも自覚しているんですよね。それで逆に頑張ってしまう。私、口グセが「大丈夫です」なんです。
――「大丈夫」と言う人は、大丈夫ではないことが多いです(苦笑)
自覚しているのに、クセで「大丈夫」と言ってしまうんです。高野も、第1話の最後に、「大丈夫」と口にします。彼女の場合は、自分の決めたことを伝えていて本心なんですけど、でもそこに意地も入っているというか。そのいじらしさや不器用さが共感できて、この人のことをもっと深堀りしたいと感じました。
――比嘉さんは、強く見える女性を演じることが多いですが、それだけではない、奥に深みを感じさせてくれます。比嘉さん自身の持っている魅力であり武器なのかなと。
え!褒められた! …って、すぐ茶化しちゃう。恥ずかしくなっちゃって(笑)。でもたしかに演じる人物が表面的になってしまっては、見ている人に伝わらないと感じています。それにしても本当にそういう役が多いです。何かを抱えながら、それでも強く進む女性、みたいな(笑)。それを私が演じることで、最終的には誰かの背中を押せたなら幸せだなと思ってやってきました。高野はちょっと形は違いますけど、彼女も強さの奥に思いを抱えた女性ではありますね。そういう使命があるのでしょうか(笑)
●仕事とプライベートに向き合いながら自分で選択を
――本作では、年齢を重ねてきた登場人物たちが、結婚や妊娠、病気などに直面していきます。比嘉さん自身、年齢やキャリアを重ねたことで感じるようになった変化はありますか?
変化はあります。20代後半のときは焦りがありました。10年ほど前です。自分よりも他人、世間にどう見られているかといったことが気になって、「そろそろ結婚しないといけないのかな」と思った時期も正直ありました。でもやっぱり仕事が楽しいと感じて進んできました。ライフステージでの変化でいうと、性別関係なく、今の私は人としての自分を見つめ直している段階です。
――というと?
今年の頭に事務所を移籍したことも転機ですが、すべて自分が選択してきたことです。状況も変わって、いままた違った景色が見えています。そこで、私はやはり純粋に「この仕事をしたい」と思っている。20代後半のころの自分と今の自分を比較すると、いまは自分軸になっていて、迷いがないと感じます。
肉体的な変化に関しては、病気をしない人はいないのだから、メンテナンスに気を付ける意識は以前より高くなっています。それと無茶をしないこと。自分をいたわる時間もきちんと設けるなど、自分の体も心も見て見ぬふりをしないようにと思っています。
――自分軸になれたのは、純粋に年月と経験によるものですか?
カッコつけるとそうですけどね。今の環境を10年前には想像できませんでした。でもこれまでも何かを妥協したことはありません。その都度、向き合って自分が選択してきた結果、自分の心の声を大切にして、いまここにいます。なので、結婚しなかったから、子どもを産まなかったからといって、後悔しないように向き合っています。これから結婚する世界線もしない世界線もあると思いますが、自分の仕事とプライベートに向き合いながら、ちゃんと自分で選択していきたいです。
○「なくるないさ」が持つ本当の意味
――最後に、これからこうなっていきたいといった憧れの像はありますか? また、心に響いた人生の先輩の言葉などがありましたら教えてください。
自由な人に憧れます。無邪気さや自由さを持っている人。固定概念に縛られない人。それとこの夏に故郷に帰ったときに、98歳のおばあに言われた言葉が浮かびます。沖縄というと、「なんくるないさ」というフレーズをみなさんも知っていると思いますが、あれは単に「どうにかなる」「どうでもいい」という意味ではなく、とことんやった人の言葉なのだと教わりました。「真面目に自分に向き合って、人にも迷惑をかけずに生きてきたらなんとかなるよ」という意味なんだと。
――そうなんですね。
私もちゃんと知らなかったんです。本来、「なんくるないさ」だけではなくて、「まくとぅそーけー、なんくるないさぁ」で1フレーズ。「真面目に過ごして、真面目に生きてさえいれば、なんとかなるよ」という意味なんだと。
――真意が全く違います。
そうなんです。真面目にというのも、硬くなれということじゃなくて、「自分自身にちゃんと誠実に生きていれば、なんとかなるということなんだね」と聞いたら、「そうだよ」と教えてもらいました。おばあだったり、そうした大好きな先輩たち、後輩も含めて、気づきになるワードや、『にこたま』のような作品と、ターニングポイントに出会っていると思います。それをキャッチして、自分で納得して選択して、アップグレードしていく。それが私のこれからも目指すところです。
●比嘉愛未1986年6月14日生まれ、沖縄県出身。2005年映画『ニライカナイからの手紙』でデビュー。07年NHK連続テレビ小説『どんど晴れ』でヒロインを演じる。09年には『天地人』でNHK大河ドラマに出演。ドラマ、映画、舞台と活躍している。近年の主な出演作にドラマ『作りたい女と食べたい女』『フォレスト』『放送局占拠』、映画『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』など。
望月ふみ 70年代生まれのライター。ケーブルテレビガイド誌の編集を経てフリーランスに。映画系を軸にエンタメネタを執筆。現在はインタビュー取材が中心で月に20本ほど担当。もちろんコラム系も書きます。愛猫との時間が癒しで、家全体の猫部屋化が加速中。 この著者の記事一覧はこちら
