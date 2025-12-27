皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回のテーマは「毎年、大量のクリスマスケーキを届ける男性」です。

クリスマスになると、様々な人に数百個のケーキを贈る男性がいるとの情報を、ライアンさんからいただきました。一体、どんな人がどんな思いで活動しているのか、特捜班が探ってきました。

次々に運ばれてくる大量のクリスマスケーキ。





数百個に上るケーキをすべて自腹で購入し、プレゼントとして届けるという福岡のサンタクロースは一体どこにいるのか。小川ひとみアナウンサーは、情報をもとに福岡市博多区のある場所に向かいました。

■小川ひとみアナウンサー

「あ、こちらですね。空手の道場と書いてあります。」



看板には力強い文字で「石松道場」と書かれています。中に入ってみると、空手の稽古に汗を流す男性たちの姿がありました。



鋭い眼光に、鍛え抜かれた筋肉。威勢のいいかけ声が道場に響き渡ります。



その中に、ひときわ強そうな人がいました。

■小川ひとみアナウンサー

「FBSケンミン特捜班ですが、毎年クリスマスケーキを届けられている方ですか。」

■空手家・石松剛さん（84）

「はい、そうです。20年以上続けています。」



この人こそが、福岡のサンタクロース、石松剛さん（84）です。



誰よりも素早く力強い技を見せたかと思うと、驚きの柔軟性も発揮。空手歴74年、空手道七段、まさに「空手に生きる人」です。



そんな石松さんがなぜ、クリスマスケーキのプレゼントを始めたのでしょうか。



■石松さん

「強い心を持って思いやりを持つことが武道の真髄でしょう。」

これまで政治家や会社社長の警護をしてきた石松さんは現在、警備会社「挙和警備保障」の社長を務めています。



会社は主に地域の防犯を担い、70人の社員はスーパーなどを警備して万引きや盗撮を未然に防いでいます。



■石松さん

「もちろん危険なこともありますが、ここで鍛えた精神で、辛抱して仕事に励むということですかね。」

社員とともに空手の鍛錬を欠かさない石松さん。もう一つ、およそ20年間欠かさずに続けているのが、社会福祉施設などにクリスマスケーキを贈る活動です。



■石松さん

「子どものとき貧困で、貧乏したということもありますし、自分の気持ちをなにかの感謝で伝えたいと、一番困っている人に多少でもクリスマスの気分を味わってもらえればいいなと。」

その思いは、やがて被災地にも届けられるようになりました。



■石松さん

「メリークリスマス。」



2018年には、 仮設住宅で長く生活する「九州北部豪雨」の被災者にケーキを贈りました。



■被災した人

「楽しみがないから、うれしいです。ありがとうございます。」

「いつもこういう形で真心をよせてくださっている方がいらっしゃるのは、私たちにとってありがたいなと思っています。感謝しながらいただきたいと思います。」

そして、12月24日。



■店員

「お会計は現金で？」

■石松さん

「現金でお願いします。20年間、現金よ。」



石松さんはポケットマネーで、合わせて700個のクリスマスケーキを購入しました。



ことしの届け先は市内4か所です。石松さんの会社の社員が次々にケーキを積み込んで、目的地へと向かいます。

石松さんが向かったのは、福岡市東区にある和白病院です。以前、体調を崩して入院したことをきっかけに、医療従事者への感謝を込めて7年前からケーキを贈っています。



■和白病院・蒲池浩文 院長

「いやーすごいなー。」

■石松さん

「いつもありがとうございます。」



病院に勤務するおよそ1400人のうち、抽選で当たった人がケーキを受け取りました。



■スタッフ

「当たりました。うれしいです。1人で1ホール食べます。」

「こういうのがあると（仕事の）やる気につながります。」

■看護師

「どれ食べます？」

「私は断然これ。」

「私もこれ！ちょっと～。」



激務が続く看護師たちもほんの一息、クリスマス気分を味わえたようです。



■看護師

「患者さんに感謝されるのがこういう形で返ってきて、私たちもまた次の患者さんにどんどん頑張ろうという気持ちはすごく湧いてきます。」



■石松さん

「この笑顔がなによりじゃないでしょうか。できればずっと続けたいと思っております。」



大変な思いやつらい思いをしている人に、ふわふわの甘いケーキを届ける福岡のサンタクロースは、強さと優しさを併せ持つ最強の空手家でした。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月25日午後5時すぎ放送