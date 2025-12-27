小さな子どもがおもちゃを誤って飲み込むなどの事故が後を絶たない中、3歳未満の乳幼児が遊ぶおもちゃの安全性を高めるため、12月から新たな取り組みが始まりました。年末年始は帰省や旅行などでいつもと違う環境となり、子どもにとって思わぬ危険も潜んでいます。



■奥村誠悟記者

「きのうから取り組みが始まった、こちらの子供PSCマーク。街の人たちに聞いてみました。」





訪れたのは、福岡市中央区の児童館です。■保護者「初めて見ました。1歳ぐらいは何でも口に入れて確認する時期なので。小さい車は奥まで入れたりして、もしかしたら飲みこめちゃうのかな。」「こういった穴に興味を示して、指を入れて抜けなくなった。持って遊んでころんだ時には骨が折れたり。そういったところも気をつけなければ。」「マグネットタイプの薄い、くっつけて遊べるブロックがあって。子どもが指を挟んで内出血したことがあった。」

後を絶たない子どもの事故。東京都が行った調査では、乳幼児がおもちゃを誤飲したり、誤飲しそうになったりしたケースは40％を超えていて、保護者が最も危険性を感じています。



こうした中、国が12月25日から導入したのが、おもちゃの安全性を示す「子供PSCマーク」です。



経済産業省によりますと、これまで日本には統一したおもちゃの安全基準がなかったため、安全性に疑いのある製品も販売されてしまうケースがあったということです。



そこで国は新たに規制を設け、3歳未満向けのおもちゃには「技術基準への適合」と「対象年齢や使用上の注意事項などの表示」を義務化しました。



この基準を満たせば「子供PSCマーク」を表示しておもちゃを販売することができます。マークが無ければ販売ができなくなります。



■奥村記者

「こうした基準を、小さな子どもを持つ保護者はどう受け止めているのでしょうか。」



■保護者

「目に見えてマークで分かるのは助かるなと思います。」

「大人にとっても、より安心なおもちゃが増えていくのかなと思いますし、一番は子どもたちが安心して遊べるのではないかと思います。」



NITE＝製品評価技術基盤機構は会見を開き、「子供PSCマーク」を安全なおもちゃを選ぶ際の参考にしてほしいと呼びかけました。



■製品評価技術基盤機構 製品安全広報課・宮川七重課長

「このマークがついたものは安全基準がきちんと国に定められたものを確認されたマーク。マークを確認していただくことが安全性が高い製品を選ぶ指標になる。そういう形でお子さんの安全安心を守っていただければ。」



帰省や旅行など、いつもと違う環境に行くことも増える年末年始。子どもが危険な目に遭わないよう、おもちゃの安全性にも注意が必要です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月26日午後5時すぎ放送