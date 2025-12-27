朝方に利回り低下も、続かず＝米国債概況

　NY朝は米債の買い（利回りの低下）が目立った。ベンチマークとなる１０年債利回りはロンドン市場での休場前後の４．１５%から４．１１%割れまで下げる場面が見られた。その後一転して４．１４%台を付けるなど、利回り低下が続かず、利回り低下で下げたドルが買い戻しされるなどの動きを見せた。３０年債利回りがプラス圏（価格が低下）で引けるなど、長期の売りが少し優勢。

米国債利回り
2年債　 　3.483（-0.018）
10年債　 　4.130（-0.004）
30年債　 　4.814（+0.020）
期待インフレ率　 　2.225（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　休場
英　国　　休場
カナダ　　休場
豪　州　　休場
日　本　　2.033（-0.009）