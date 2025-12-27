NY金先物2月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4552.7（+49.9 +1.09%）



金２月限は反発。トランプ米政権のもとでドル離れや米国離れが進む見通しであることが貴金属市場へ資金流入を促している。トランプ米大統領はナイジェリア政府の要請を受けて同国北部のテロ組織ＩＳＩＳの拠点に攻撃を実施したほか、ベネズエラのマドゥロ政権の転覆を目的として制裁タンカーの封鎖を継続する方針で、ドル離れの原因である歳出削減に取り組む気配は見られない。トランプ米大統領は就任当初、政府効率化省（ＤＯＧＥ）による歳出削減を目指していたが成果は乏しく、米国の債務残高は膨らみ続けている。



MINKABU PRESS

外部サイト