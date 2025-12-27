レンジで簡単！レモンの皮香るサッパリレモン蒸し鶏【材料】（4人分）鶏むね肉 2枚レモン(国産) 1/2個大葉 10枚スプラウト 1パック<調味料>酒 大さじ 3塩 小さじ 1.5粗びき黒コショウ 少々ゴマ油 小さじ 1.5片栗粉 小さじ 3【下準備】1、鶏むね肉は厚さ5mm位になるように切り込みを入れて開き、さらに細切りにする。2、レモンは皮をむき、皮の白いワタの部分を取り除き、せん切りにする。残った果肉は搾る。3、大葉は軸を切り落とし、横に細切りにする。4、スプラウトは根元を切り落とす。【作り方】1、ボウルに鶏むね肉、レモンの皮、大葉、＜調味料＞の材料を入れ、よく混ぜる。2、耐熱容器に(1)を平らに並べ、ふんわりラップをかけて電子レンジで8〜10分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。3、器に盛り、スプラウトを散らす。お好みでレモン汁をかける。