超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #10』が12月26日に配信。訪問販売で契約率を10倍に改善した“情熱家”が絶賛された。

【映像】訪問販売で契約率を10倍に改善した“情熱家”のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

関西学院大学人間福祉学部に通う大村聡矢（おおむら・としや）さんは外壁塗装の飛び込み営業インターンでアポイント率を0.1％から1％に向上させた。1日100軒以上を訪問する中で「相手視点への切り替え」「トーク・姿勢・声のトーンの改善」「独学で建材・塗料・ハウスメーカーの知識を学習」など知恵を絞った結果だ。この経験を通して「営業とは売ることではなく、お客様に寄り添い信頼を得ることだと学んだ」とアピールした。



「街に根付いているパン屋さんやレストランを調べ、アイスブレイクに活用しています」

清水達也（株式会社プロディライト 経営企画室 室長）：なぜ外壁塗装の飛び込み営業を選んだのですか？

大村：大学2年生の頃にカナダ留学した際に、地元の剣道クラブにアポなし飛び込みで行った時に『日本人の侍が来た』と喜んでくれました。その後、「飛び込み」という手法に興味を持ちました。

大口一仁（株式会社みずほフィナンシャルグループ 人材戦略推進部 採用チーム 次長）： 1日100軒回るとなると、通りの住宅をくまなく回っているのでしょうか？

大村：いえ、家が色褪せているか、外壁の継ぎ目が劣化しているか、日当たりが悪い部分にコケ・カビが生えているかというポイントを見て回っています。

宝谷太郎（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 部門長）： 1軒1軒話す内容を変えているのでしょうか？

大村：はい、それに加えて、エリアを回る前に調べものをしています。築年数や街に根付いているパン屋やレストランを調べることで話題のアイスブレイクに活用しています。

「にじみ出る誠実さと知性、好奇心の旺盛さに惹かれています」

企業の採点は、下は3点、上は10点が4社とかなりばらけた。

「3点」をつけたロート製薬株式会社は「行動力や飛び込んでいく姿勢は素晴らしい。ただし、ロートが大事にしている「社会の健康をどう作っていくか」というビジョンに関する点が今回の場では分かりませんでした」と評価した。

対して「10点」をつけたZenken株式会社は「全体を通してにじみ出る誠実さと知性、好奇心の旺盛さに惹かれています」と絶賛。

同じく「10点」をつけた不二製油株式会社は「営業スタイルが非常に柔軟性に富んでいる。当社の営業スタイルは『お客様の課題解決』という提案型であるためぴったりです」とコメント。

「10点」をつけた株式会社青山財産ネットワークスは「『営業とは信頼を得ること』。これは大切な視点であり、何より笑顔が素敵です」と高く評価。

「10点」をつけた株式会社みずほフィナンシャルグループは「魅了されました。ターゲットによっていろいろ変えられる。カナダでの剣道の話も順応性もすごい。しかもそれがあざとくない。おそらく、天性の美徳です」とコメントした。