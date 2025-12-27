『鬼滅の刃』「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までABEMAで全話無料配信 きょう27日から期間限定
ABEMAは、テレビアニメ『鬼滅の刃』の全話を、きょう27日から2026年1月4日までの9日間にわたり、全話無料一挙配信する。
【画像】もはや顔見るだけで涙…強い眼差しの煉獄杏寿郎
本作は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数1億5000万部を突破した吾峠呼世晴氏による漫画作品を原作としたufotableが制作するアニメーション作品。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊することから始まる本作は、19年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始し、20年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開。以降、『無限列車編』『遊郭編』『刀鍛冶の里編』『柱稽古編』を放送・配信。25年7月から『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開されている。
今回の配信では、「竈門炭治郎 立志編」「無限列車編」「遊郭編」「刀鍛冶の里編」「柱稽古編」を全話無料一挙配信。29日からは順次全話ノンストップ無料放送も実施する。
■テレビアニメ「鬼滅の刃」全話無料一挙配信 概要
▼テレビアニメ「鬼滅の刃」全話無料一挙配信
・「竈門炭治郎 立志編」「無限列車編」「遊郭編」「刀鍛冶の里編」「柱稽古編」
配信期間：2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）午後11時59分
▼全話ノンストップ無料放送
配信日時：2025年12月29日（月）午後8時〜
配信チャンネル：アニメSPECIAL2チャンネル
