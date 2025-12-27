『博士ちゃん』3時間半SP、世界遺産ヴェネツィアの“光と影”　俳優・杏が名コンビで再び登場

本日12月27日（土）、『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の“海外プロジェクト第6弾”、「沈みゆく世界遺産・ヴェネツィアの光と影 3時間半SP」が放送される。

昨年、奇跡の世界遺産・ポンペイに特別潜入した“世界遺産博士ちゃん”山本・リシャール登眞くんと、“世界遺産好きすぎ俳優”の杏が再タッグ。2人が水の都・ヴェネツィアを訪れ、その”光と影”を緊急視察する。

スタジオゲストは、登眞くんとロケに同行したこともある伊集院光と滝沢カレンだ。

イタリア北部のアドリア海に面し、大小の運河が縫うように走る水の都・ヴェネツィア。

年間3000万人もの観光客が訪れる世界屈指の観光都市だが、かつては独立した共和国であり、海洋貿易の中心地として1000年以上も繁栄。地中海の覇権を握った。

そんなヴェネツィアがいま、ある危機に瀕している。それが“水没”。

今からおよそ70年後の2100年にヴェネツィアの街は水没してしまうかもしれないという可能性が指摘されているのだ。

今回、その現状を探るべく緊急視察に向かったのは、番組が誇る“世界遺産コンビ”。

中学1年生のとき番組に初登場し、各地の世界遺産ロケで豊富な知識を披露。現在は東京大学で法律の面から世界遺産をどう守っていくべきか勉強中の山本・リシャール登眞くんと、これまで47カ所もの世界遺産をめぐってきた世界遺産が好きすぎる俳優・杏。

この名コンビが1年ぶりに再会し、1000年ものあいだ地中海の覇者として君臨した栄華という“光”、そして水没の危機が静かに忍び寄る“影”の両面に迫る。

まずは水上タクシーに乗りこんだ2人。運河を進み、街の中心地であり海からの玄関口でもあるサン・マルコ広場を目指す。

2人は「時が止まったよう…」「幻想的な時間！」と水上から眺める美しい街並みにうっとり。水路を進みながら、海洋貿易によって巨万の富を築いたヴェネツィアの歴史を感じ取るほか、水上都市で暮らす人々の生活の知恵を目の当たりにする。

広場で水上タクシーを降りた2人は“ヴェネツィアの富と権力の象徴”サン・マルコ寺院や、かつての“政治の中枢”ドゥカーレ宮殿に特別潜入。ドゥカーレ宮殿では、豪華絢爛な装飾と世界最大の油絵に圧倒されるだけでなく、非公開エリアも見せてもらうことに。

このほか、2人は街をめぐりながら水没の危機がひしひしと近づいていることを実感。ガイドブックでは教えてくれない、ヴェネツィアの光と影が伝わるポイントをたどる。

そして――最後、2人は“ヴェネツィアの未来を救う場所”に日本のバラエティー番組として初潜入することに。それが、イタリアの国家プロジェクトでもある施設“モーゼ”。日本はおろか、イタリア本国でもテレビカメラが入るのは超異例だというが、ヴェネツィアを守る“希望”ともいうべきモーゼとは、いったいどういう施設なのか？

また、実は芦田愛菜も国際映画祭のため9月にヴェネツィアを訪れたばかりで、「どこを見てもポストカードのような街」と大いに魅せられたと告白。

さらに、芦田はひそかに“ある検定”を受検し合格していたことも明かし、サンドウィッチマンを「いつの間に!?」と驚かせる。