年末年始に食べたい！「グランスタ東京」でパワーみなぎる贅沢グルメが登場中。

2025年12月26日から26年1月9日まで、JR東京駅構内の「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」で、新年を祝うフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」が開催しています。

26年の干支「午（うま）」をテーマに、パワーあふれる馬力グルメが登場。年末年始の帰省時にも楽しめるグルメが勢ぞろいしています。

ウマウマな馬力グルメが大集合！

●馬力馬刺し（2倍盛り）

赤身の馬刺しを通常の2倍盛りで提供する、スタミナ満点の一皿。さっぱりとした味わいと柔らかい食感が特徴で、鹿児島県「嘉之助蒸溜所」のウイスキーとのペアリングもおすすめです。

店舗は、Japanese Malt Whisky SAKURA（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）。価格は1280円で、期間中10皿の数量限定販売です（イートイン限定）。

●ガーリックチップ入り大山どりのスモークチキンサンド

肉厚であっさりとした「大山どり」を使用したスモークチキンサンド。辛子マヨネーズとガーリックチップの特製ソースがアクセントになり、野菜もたっぷりでヘルシーながらも満足感のある一品です。

店舗は、PREMIUM SAND+CAF? メルヘン（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）。価格は、テイクアウトが800円、イートインが814円です。

●盛盛うな牛いなり

国産黒毛和牛とスタミナ満点のうなぎ蒲焼を贅沢に盛り付けた、ボリュームたっぷりのいなり寿司。旨味あふれる牛肉と厚切りうなぎを一緒に楽しめる限定メニューです。

店舗は豆狸（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）。価格は2個入で1512円です。

●ミスターチキンデラックス弁当

通常のミックス弁当と比較して、チキンは2倍、ご飯大盛り、さらにチリクラブやビーフレンダン、大根餅などシンガポール料理を詰め込んだ豪華弁当。ボリューム満点で、食べ応え抜群の一折です。

Mr.Chicken鶏飯店（グランスタ東京／改札内B1 スクエアゼロエリア）で販売。価格は1782円です。

●MAX4段ごろ肉ステーキハンバーグタワー

粗挽きミンチと角切り肉を独自配合した「ごろ肉入ステーキハンバーグ」を最大4段まで積み上げた豪快な一皿。肉の旨みを存分に味わえる、肉好きにはたまらないメニューです。

店舗は純但馬牛 美方 powered by GORIO（グランスタ東京／改札内B1 スクエアゼロエリア）。価格は150〜600g（1段?4段）で1500〜4800円です。

●牡蠣フライむすび

広島産の牡蠣をふっくらと揚げた牡蠣フライを、おむすびの上部に大胆にトッピング。「レモスコ」入りのマヨネーズソースが爽やかな酸味を加え、牡蠣の旨みを引き立てます。

おむすび百千（グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア）で販売。価格は400円です。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部