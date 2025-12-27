トピック満載の2025年、最もゴールを奪った選手は誰？ ２位は４発の鎌田大地。アシスト＆スコアポイント最多は久保建英【森保Jプレイバック】
・開催国を除き、史上最速で北中米ワールドカップ（W杯）出場決定
・全勝でE-1選手権を連覇
・ジャーメイン良がデビュー戦で４ゴール
・小川航基が史上最速となる11試合で10ゴール到達
・14度目の対戦でブラジルを初めて撃破
・森保一監督が率いて100試合に到達
2025年は残り数日となった。今年も実に様々な森保ジャパンのトピックが生まれたなか、本稿では得点者に注目。誰が１番ゴールを決めたのか。最も分かりやすい数字で北中米W杯直前の１年を振り返る。
そもそも、日本代表は2025年に13試合を戦い、８勝３分２敗。全部で27ゴール、14人のスコアラーが生まれた。
その中で“得点王”に輝いたのは、ジェーメイン良（５ゴール）だ。国内組で編成されたE-1で念願の代表入りを果たすと、香港との初戦で４発を叩き込むド派手なパフォーマンスを披露。そして、韓国との事実上の決勝戦でV弾を奪い、見事に大会得点王とMVPをダブル受賞した。
２位は鎌田大地（４ゴール）。まず、今年の初戦であり、北中米W杯出場を確定させたバーレーン戦で途中出場直後にゴール。さらに、W杯予選を締め括るインドネシア戦で２ゴール、今年ラストマッチのボリビア戦で開始早々に先制点を挙げた。
３位は２ゴールで６人が並んだ。久保建英、町野修斗、細谷真大、上田綺世、南野拓実、中村敬斗だ。団子状態になったが、久保は最多の５アシストをマークしており、スコアポイントは「７」。これは2025年の森保ジャパンNo.１の数字である。
ちなみに、アシスト数２位は伊東純也（４アシスト）。歴史的なブラジル戦で同点弾と逆転弾を演出するなど、流石の仕事人ぶりを発揮した。
優勝を懸けて北中米W杯に臨む2026年は、一体どんな１年になるだろうか。頼れる主力がきっちり数字を残すのか。ニュースターが生まれるのか。得点者の変遷にも注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
