■今週の相場ポイント

1.日経平均は2週ぶり反発、5万円大台を回復

2.週初は大幅高スタート、米ハイテク株高受け

3.その後小動き続く、クリスマスで海外勢不在

4.プライム売買代金3兆円割れ、今年最低を記録

5.26日は権利付き最終売買日、配当狙いの動きも



■週間 市場概況

今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1243円(2.51％)高の5万0750円と、2週ぶりに上昇した。



今週は年の瀬が迫るなか閑散相場の色合いが強まった。クリスマス前後で海外勢が不在だったことが影響した。一方、全体の動きが鈍るなかで個別株物色は活発に。東証グロース市場250指数は前週末比3％を超える上昇となった。



週明け22日(月)の日経平均は大幅高。フシ目の5万円大台を再び回復した。前週末の米ハイテク株高の流れを引き継いだ。23日(火)は小幅に上昇。クリスマスを前に休みを取っている海外投資家も多く、市場参加者が限られるなか様子見ムードに。ハイテク株や自動車株に軟調な銘柄が目立ったものの、銀行株などに買いが流入し全体相場は底堅く推移した。24日(水)は小幅安。引き続き市場参加者が限られるなか方向感に乏しい展開となった。25日(木)は小反発。短縮取引だった前日の米国株市場はNYダウが5日続伸し最高値を更新。S&P500も連日で最高値更新となり、これが日本株のサポート要因ともなった。とはいえ、商いが低調のなか上値を追う姿勢はみられず、下げに転じる場面も。プライム市場の売買代金は3兆円を下回り今年最低を記録した。一方、個人投資家の物色意欲は根強く、プライム市場の値上がり銘柄数は全体の7割に上った。グロース250指数は2％近い上昇となった。個別ではアクティビストとの攻防が続くフジ・メディア・ホールディングス <4676> [東証Ｐ]が大幅高となり、マーケットの関心を集めた。26日(金)も上昇。この日は12月期決算企業の権利付き最終売買日であり、配当や優待狙いの買いが流入した。日経平均は一時500円超の上昇に。一方、実質的な年内最終売買日ということもあって持ち高調整の売りも出やすく、買い一巡後は伸び悩んだ。



■来週のポイント

来週は2営業日のみの取引。今週同様に閑散相場となる見込みであり、大きな変動なく新年を迎えられそうだ。新年は1月5日が大発会となる。現時点の市場環境を見渡すと、地政学リスクなど懸念事項も多いが企業業績など明るい材料も多い。2026年も堅調な相場となることを期待したい。



重要イベントとしては、国内では1月9日朝に発表される11月全世帯家計調査と11月景気動向指数、オプションSQ算出が注目される。海外では5日に発表される米国12月ISM製造業景気指数、7日に発表される米国12月のADP雇用統計とISM非製造業景気指数、8日に発表される米国10月貿易収支、9日に発表される米国12月雇用統計、米国9月と10月の住宅着工件数に注視が必要だろう。



■日々の動き（12月22日～12月26日）



【↑】 12月22日(月)―― 大幅続伸、半導体関連が買われ5万円台回復

日経平均 50402.39( +895.18) 売買高20億8310万株 売買代金 5兆141億円



【↑】 12月23日(火)―― 小幅続伸、円高進行も銀行株が買われる

日経平均 50412.87( +10.48) 売買高18億882万株 売買代金 4兆1374億円



【↓】 12月24日(水)―― 4日ぶり小反落、朝高も値がさ株が売られる

日経平均 50344.10( -68.77) 売買高17億577万株 売買代金 3兆9281億円



【↑】 12月25日(木)―― 反発、商い低調のなか米株高が支え

日経平均 50407.79( +63.69) 売買高13億3721万株 売買代金 2兆9824億円



【↑】 12月26日(金)―― 続伸、値がさ株の上昇や権利取りが牽引

日経平均 50750.39( +342.60) 売買高16億2605万株 売買代金 3兆7289億円



■セクター・トレンド

(１)全33業種中、23業種が上昇

(２)上昇率トップは住友鉱 <5713> など非鉄。景気敏感株は日本製鉄 <5401> など鉄鋼、商船三井 <9104> など海運も高い

(３)輸出株はまちまち。キオクシア <285A> など電機、野村マイクロ <6254> など機械は上昇したが日産自 <7201> など自動車は安い

(４)内需株は楽天グループ <4755> などサービス、ＡＣＣＥＳＳ <4813> など情報通信、オープンＨ <3288> など不動産が堅調

(５)金融株はマネックスＧ <8698> など証券、オリックス <8591> などその他金融が値上がりしたがＭＳ＆ＡＤ <8725> など保険は下落

(６)値下がり率トップはＡＮＡＨＤ <9202> など空運



■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)

１(１) フィジカルAI

２(７) 人工知能 ── 政府が初の基本計画を閣議決定

３(11) ペロブスカイト太陽電池

４(２) 金利上昇メリット

５(８) 半導体

※カッコは前週の順位



