【非常識すぎる！けど…？】改札を「跳び箱」みたいに通過！パパがクレーンゲームの取り出し口に侵入！娘もドン引きした禁断の「物理攻略」とは【作者に聞く】

【非常識すぎる！けど…？】改札を「跳び箱」みたいに通過！パパがクレーンゲームの取り出し口に侵入！娘もドン引きした禁断の「物理攻略」とは【作者に聞く】