【非常識すぎる！けど…？】改札を「跳び箱」みたいに通過！パパがクレーンゲームの取り出し口に侵入！娘もドン引きした禁断の「物理攻略」とは【作者に聞く】
【漫画を読む】猛ダッシュで駅へ向かう男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作が誕生した経緯についても話を聞いた。
■「駅員さんも無賃乗車に気づかない」？パルクールで遅刻回避
予定よりも遅れて家を出た男性は、遅刻すると思い猛ダッシュで駅へ向かう。塀を飛び越えたり壁を登ったりと、まるでパルクールのようだ。男性はようやく最寄り駅に到着！しかし改札で切符を通さず跳び箱のように飛び越え、駅員に「おい無賃乗車！」と注意されてしまうのだった。
本作が誕生した経緯について尋ねると、「人は誰しも改札を通る時にお金を払いたくないと思うじゃないですか」とギャグ漫画家らしいジョークで回答。そして、「でも、パルクーラーなら障害物(改札)をそのまま飛び越えたとしてもなんの違和感もないと思うので、駅員さんも無賃乗車に気づかないのではと。もし生まれ変われるなら、来世はパルクーラーになりたいです」と、ユーモラスな願望を語った。
■娘を喜ばせたいパパの「素手で取ろう」とする予想外な行動
親子で街中を歩いていると、娘がクレーンゲームを発見。「ねぇパパあれ取って！」と、くまのぬいぐるみをねだる。パパはぬいぐるみの配置を見て「これだと案外すぐに取れそうだな」と感じた様子。
そしてパパがゲームを始めるかと思いきや、なんと取り出し口から機械の中に入って素手でぬいぐるみを取ろうとするではないか!? 娘はそんなパパの行動に衝撃を受けるのであった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。近頃ストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読めばストレスも吹き飛ぶでしょう！最近あまり笑えてないと思うなら、この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
