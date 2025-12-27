静岡県三島市の工場で、複数人が刃物で切りつけられるなどして15人がケガをする事件が起きました。38歳の男が現行犯逮捕され、犯行時にガスマスクを着け、漂白剤もまいていたということです。

■「5〜6人刺された」通報 ガスマスク装着し犯行か

岩崎陽アナウンサー(news zero)

「事件が起きた工場です。現場には規制線が張られていて、この奥が工場の敷地内なんですが、警察官の姿もみられます。工場の関係者でしょうか、人の出入りも激しくなっています」

救急車や多くの警察官らが駆けつけ、騒然とした現場。工場の周辺には、複数の消防車も。静岡県三島市にある「横浜ゴム三島工場」で、複数人が刃物で刺されるなどして15人がケガをする事件が起きました。

工場近くで働く人

「サイレンがすごいしたから『なんだろう』と見に行った。渋滞してたというか、動かない感じでした、道路が。『警察官に液体をかけた』みたいな話が」

26日午後4時半ごろ、「何者かによって5〜6人刺された。スプレーや液体をまいた」といった通報が相次ぎました。

事件があった「横浜ゴム三島工場」があるのは、JR三島駅からおよそ2キロの場所。近くには伊豆箱根鉄道駿豆線も通っていて、周りは住宅街になっています。

事件後、工場関係者が男を確保。そこへ警察官が駆けつけ、殺人未遂の疑いで三島市に住む無職の小山雅貴容疑者を現行犯逮捕しました。

捜査関係者によりますと、小山容疑者は“工場の関係者”とみられるということです。また、事件当時、小山容疑者はガスマスクを装着。ただ、現場でまかれた液体は「漂白剤」で、ガスは検知されなかったということです。

現場近くの居酒屋の店長は…。

現場近くの居酒屋店長

「仕込みしていたら、（午後）4時半すぎくらいにサイレンがなり始めて。何かあったのかなと思ったら3台目、4台目とパトカーがどんどん来て、ただ事じゃないのかなと思った」

――この地域で事件が起きてどう？

現場近くの居酒屋店長

「こちらの会社の方たちも店に飲みに来てくれたりする。恐ろしいといえば恐ろしいし、計画的じゃなかったら、警備員もいるので、勝手に入っていって無差別に刺したりはできない」

■現場では「トリアージ」が行われる

乗用車用のタイヤ製造を行う「横浜ゴム三島工場」。会社のホームページによると、敷地面積は11万2000平方メートル、従業員は980人あまりいるといいます。

消防によりますと、この事件で20代から50代の15人が負傷。ケガ人は全員、この工場の従業員だということです。

現場では、治療や搬送の優先順位をつける「トリアージ」が行われ、緊急性の高い「赤」が5人、次に優先度が高い「黄」が3人、軽症とされる「緑」が7人。刃物によるケガが確認されている8人は病院に搬送されていて、そのほかの7人は漂白剤によるケガとみられています。全員、意識はある状態だということです。

現場では、バケツや漂白剤のボトルをもつ捜査員の姿も。横浜ゴムによると、工場は基本的に24時間稼働していますが、事件当日の夜間の稼働はなくなったということです。

事件を受け、広報担当者は…。

横浜ゴム 広報担当者

「複数人従業員がケガしている状況。ケガした従業員の一日も早い回復を祈っております。警察の捜査に協力してまいります」

刃物で次々と複数の人を刺したとみられる小山容疑者。静岡県警は、認否を明らかにしていません。警察は、小山容疑者が単独で犯行に及んだとみて、動機や経緯について詳しく調べています。

※12月27日（土）午前0時（金曜深夜）放送『news zero』より