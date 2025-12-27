¡Ö¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ºå¿À¤«¤é³ÍÆÀ¤Î°æ¾å¹Âç¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬´ó¤»¤ë´üÂÔ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢ºå¿À¤«¤é°æ¾å¹ÂçÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬°æ¾åÁª¼ê¤Ë´ó¤»¤ë´üÂÔ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åÁª¼ê¤Ï2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÍúÀµ¼Ò¹â¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¥Ò¥Ã¥È¤âµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«1·³ÄêÃå¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤Ï2·³¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.308¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1·³¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤âµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÍÆÀ»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡£°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â¤¦¸«¤Æ¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£±ï¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦È¯´ø¤¹¤ë¤«¡£°ìÈÖÆñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Î¨¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿¶¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¤Ê¤µ¤¤¤È¤ÏÅÁ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤È¡¢¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ç¤Î°æ¾åÁª¼ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿·Å·ÃÏ¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯ÃÂÀ¸¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤±¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£