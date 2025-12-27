株価式バー「Sixth Sense」でドリンクを作る「ゴン」さん。モニターには変動する料金が表示されている＝2025年11月、福井市

福井駅からほど近い福井市中心部に開店したバーが人気を呼んでいる。「株価式バー」という一風変わった料金システムを取り入れており、客のドリンクの注文数に応じて変動する。店長の順将修さん（24）は「気軽に来店でき、誰にとってもアットホームな場所にしたい」と意気込む。（共同通信＝中野湧大）

「非現実的な体験を、五感を超越した何かで感じてほしい」との思いから、店名を「Sixth Sense（シックスセンス）」と名付けた。ビールやウイスキーなど約70種類の銘柄のドリンクを販売し、注文が入るとその銘柄の料金が20〜30円程度上昇。連動して他の銘柄は下がる。

店内に設置したテレビモニターでは料金の変動をリアルタイムで更新。客は、料金が落ち着いているうちにまとめて頼んだり、お目当てのドリンクが高くなった場合には、普段は選ばない他の銘柄を注文したりするといった楽しみ方ができる。

福井県出身の順さんは、客から「ゴン」という愛称でも親しまれ、これまで市内の他のバーで勤務してきた。交流サイト（SNS）で見かけた海外の「株価式バー」の投稿を参考に、約半年の構想を経て今年10月に店をオープン。落ち着いた雰囲気にしようと天井や壁には木材を使用したほか、カウンター席を多く設置し、1人でも来店しやすいよう工夫した。

バーのもう一つの目玉はゴンさんのトランプを中心とするマジック。マジシャンとしてのキャリアも持ち、披露すると歓声が上がるなど評判も上々だという。

「北陸新幹線の延伸開業で、福井には県外からの人も増えた。インパクトあるシステムを取り入れたので、とにかく楽しんでほしい」と日々、カウンターに立つ。