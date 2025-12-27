年末年始の連休で、帰省や旅行など遠出を予定している人も多いと思いますが、過去には年末年始のタイミングで記録的な大雪に見舞われ、交通機関が大きく乱れた年もありました。

■過去には年末年始に記録的大雪で大きな影響も

年末年始の連休で、帰省や旅行など遠出を予定している人も多いと思いますが、過去にはこのタイミングで記録的な大雪に見舞われた年もありました。

2020年12月31日から2021年1月1日には“年越し寒波”の影響で北陸や東北を中心に記録的な大雪となり、高速道路の通行止めや鉄道の運休が相次ぎました。

また、2010年12月31日から2011年1月1日にも、山陰や北陸を中心に積雪が急増し、国道9号では事故を発端とした車両の立ち往生が発生。解消には実に2日間を要しました。

■大雪がもたらす“移動リスク”

年末年始のこの時期は、シベリアからの寒気の吹き出しが一段と強まりやすく、冬型の気圧配置が数日にわたって続くことも珍しくありません。

年末年始の連休は、帰省や旅行などで移動する人の数も多く、大雪によって高速道路や国道の通行止め、新幹線・在来線・飛行機の遅延・運休などが発生すると、影響が一気に拡大します。特に、車両での移動時に大規模な立ち往生に巻き込まれると、丸一日以上動けなくなってしまう可能性もあります。

■出発前にしておきたい「安心の備え」

移動を少しでも安心・安全なものにするためには、以下の対策や備えをしておくといいでしょう。

1：最新の気象情報・交通情報を確認する

出発前日だけでなく、当日も天気予報や交通機関の運行情報をチェックしましょう。寒波などの今後の見通しを把握することで、移動日や目的地、移動方法などを再確認するといいでしょう。

2：車で移動するときは立ち往生対策グッズを

雪が積もっている地域を車で移動するときは、冬用タイヤやタイヤチェーンを必ず装着し、特に雪の多い所では立ち往生に巻き込まれる可能性も考えて備えておきましょう。

毛布やカイロ、飲み物、非常食、スマホの充電器、モバイルバッテリー、雪かき用のスコップ、携帯トイレなど、立ち往生した時に必要な物は車に積んでおくと安心です。

備えの有る無しで、移動時の安心感が違います。いざという時のために備える部分はしっかりと備え、年末年始の帰省や旅行を楽しみましょう。