日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年も残りわずか。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

こんにちは、いぎなり東北産の橘花怜です！ 今年もあと数日になりましたが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか？ 私は最近、生まれて初めて麻辣湯を食べにいきました！ 自分で好きな具材を選ぶことができ、自分だけのとびきりメニューを作って食べれちゃうところがとってもお気に入りポイントです♪ 2辛までは食べられたので、いつかはその先も食べられるようになって、辛い食べ物も食べられるかっこいい人になっていきたいです！

今回のコラムのテーマは、「2026年の誓い」。私の2026年の目標は“丁寧な生活”をすることです。早寝早起きをして、朝は起きたらさゆを飲む。たくさん読書をして本からすてきな言葉をいっぱい摂取する。アロマキャンドルを炊いてお風呂に入る。街をお散歩して日常のすてきな瞬間を写真に撮って記録し、日々の幸せに感謝をするなどなど…。健康に気をつけながら、自分の心にとって良い行動をたくさん重ね、丁寧に何ごとにも優しく生きていきたいです！

あとは“0か100の極端な思考をやめる”ことも目標のひとつです！ 今までは0か100で物ごとを考えてしまう癖がありました。できないことなんてない！ と信じ、自分の中で少しずつできることを重ねていって、50％まで持っていくことができたら良しとできるようになりたいです。

2025年は生きてきた中で「一番濃いと思える」1年でした！ 夢の日本武道館のステージに立ち、結成10周年を迎え、メジャーデビューをして！ 夢のその先も、9人と皆産と一緒に歩み続けられていることが本当に幸せです。2026年も健康に気をつけて、皆産と幸せあふれる1年にできるように全力で頑張るっちゃしていきます！ 末永くよろしくね♡【橘花怜】

◆橘花怜（たちばな・かれん） 2003年（平15）10月21日生まれ、22歳の宮城県産。人の良いところを見つけるのが得意な東北産のリーダー。愛称は「かれんくん」。メンバーカラーはピンク。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。26年1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。