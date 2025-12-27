´ÆÆÄ¤Î¡Èº¸±¦ÉÂ¡É¤ËÀäË¾¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤À¤â¤ó¡×¡¡·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤â¡Ä¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆ®¤¤¡Ö·ë¹½Â»¤·¤¿¡×
1978Ç¯¤Ë½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¢ªÂÇÎ¨.292¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¡ÄËº¤ì¤Ê¤¤³«ËëÀï
¡¡¸µ¶áÅ´³°Ìî¼ê¤Î·ª¶¶ÌÐ»á¡ÊÆ£°æ»û»Ô¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡×·Ð±Ä¡Ë¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ë½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÅÁÀâ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï³«ËëÀï¡Ê4·î1Æü¡¢¥¯¥é¥¦¥óÀï¡¢Ê¿ÏÂÂæ¡Ë¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÈÂÇËÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶áÅ´¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡¦ÎëÌÚ·¼¼¨Åê¼ê¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¥²¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ª¶¶»á¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡Ê1975Ç¯¡Ë¤Ë42»î¹ç¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤ÈÄãÌÂ¡£¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡×¤È¼¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Î5·î12Æü¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀï¡ÊËÌ¶å½£¡Ë¤ËÉ÷¿¾·ç¾ì¤ÎÅçËÜ¹ÖÊ¿³°Ìî¼ê¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢101»î¹ç¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¡£4Ç¯ÌÜ¡Ê1977Ç¯¡Ë¤Ï½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡Ê¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¡Ë¤ÎºÂ¤â¤Ä¤«¤ß¡¢113»î¹ç¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»Ø´ø´±¤È¤Î¡ÈÆ®¤¤¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¸òÂå¡£¡ÊÅö»þ¤Î¶áÅ´´ÆÆÄ¤Î¡ËÀ¾ËÜ¡Ê¹¬Íº¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¶¯Îõ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ê²Î¼ê¤Î¡ËËãµÖ¤á¤°¤ß¤Î¡Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÈà¤Ïº¸¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢½Ð¤ÆÍè¤Æ¤âÂå¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢ÀÎ¤Î´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê·ë¹½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«5Ç¯ÌÜ¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ï128»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂÇÎ¨.292¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¤È¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê4·î1Æü¡¢Ê¿ÏÂÂæ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£1²óÉ½¤Ë·ª¶¶»á¤Ï¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îº¸±¦¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Äå»¡Í×°÷¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×µ×ÊÝ¹¯À¸Åê¼ê¤Î¡ÈÂåÂÇ¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢±¦ÏÓ¡¦»³²¼Î§É×Åê¼ê¤«¤éÀèÀ©1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤¢¤ÎÇ¯¤Î12µåÃÄ°ìÈÖºÇ½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡2ÂÇÀÊÌÜ¤â»³²¼¤Ë2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï±¦ÏÓ¡¦Âç²°¹¥ÀµÅê¼ê¤«¤é2¹æ2¥é¥ó¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Í¡¢³«ËëÀï¤Î¥²¡¼¥àÁ°¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥¯¥ê¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¡Ø¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Á¤ãÂÌÌÜ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ä¥Ä¤À¤Í¡×¡£¥¨¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡õ¥²¥¤Ç1ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
³«ËëÀï¤Ç3°ÂÂÇ2HR5ÂÇÅÀ¤â¡Ä3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¸òÂå¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡»î¹ç¤Ï¶áÅ´¤¬15-3¤ÈÂç¾¡¡£³«ËëÅê¼ê¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·ª¶¶»á¤Î½ÐÈÖ¤Ï3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î3ÈÖ¼ê¤¬º¸ÏÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥¹¥Ñ¥Ã¤È¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Î¿ô¤È¤«¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë¹½Â»¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ê1»î¹ç2È¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ë¸Ç¤áÂÇ¤Á¤È¤«¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¿ô¤¬Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»È¤ï¤ìÊý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¶¤Ï¤À¤¤¤ÖÁá¤¯¤«¤é2000ËÜ¡Ê°ÂÂÇ¡Ë¤ÏÄü¤á¤¿¤â¤ó¤Í¡£ÌµÍý¤À¤â¤ó¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡£¤Ó¤Ã¤Á¤ê¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂå¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÀäÂÐÌµÍý¡£¤Þ¤·¤ÆÂçÂ´¤À¤«¤é¡Ê¸½Ìò´ü´Ö¤Î¡ËÇ¯¿ô¤¬¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¡£¶áÅ´¤¬Á°´ü2°Ì¡¢¸å´ü¤â2°Ì¤Î¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½é½Ð¾ì¡¢6·î¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¶áÅ´¤Ï¸å´üÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÀï¡Ê9·î23Æü¡¢Æ£°æ»û¡Ë¤ÇºåµÞ¤Ë2-4¤ÇÇÔÀï¡£¤³¤ì¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤È¤·¤¿ºåµÞ¤¬¼¡¤Î»î¹ç¡Ê9·î27Æü¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¡¢Àîºê¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Ö9·î23Æü¤Ï¡ÊºåµÞ¥¨¡¼¥¹¤Î¡Ë»³ÅÄ¡Êµ×»Ö¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ê5°ÂÂÇ´°Åê¤Ç¡Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ê¥Ü¥Ó¡¼¡¦¡Ë¥Þ¥ë¥«¡¼¥Î¡ÊÆâÌî¼ê¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤Þ¤Ç°û¤ó¤À¡£Æ£°æ»û¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¤É¤³¤«Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é°¤ÇÜÌî¤À¤Ã¤¿¡×¡£²ù¤·¤¤Éé¤±¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢·ª¶¶»á¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë