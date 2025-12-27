駅から25分、買い物も不便。それでも両親が「これ以上の立地はない」と断言した『深い理由』にホロリ
実家は駅から徒歩25分。
昔から「不便な場所だなあ」と思っていたけれど、大人になり両親に「その場所であえて暮らした理由」を教えてもらい、その深い愛情に目から鱗が落ちる思いに……。
筆者の友人L子の、実際にあった実家エピソードをご紹介します。
駅から徒歩25分の実家
私の実家は最寄りから徒歩25分、坂道も多くてスーパーも遠く、生活するには不便な場所にあります。
私自身、高校生の頃は通学での電車やバスの乗り継ぎに毎日追われ
「なんて不便な場所だろう」
と感じていました。
母から「ここはいい場所よ」
社会人になり実家を出て、駅近の便利なマンションに住み始めたときは
「こんなに楽な場所で生活できるなんて夢みたい！」
と感動したものでした。
しかしある日、久々に実家に帰ったときのこと。
時間のかかる電車とバスの乗り継ぎに
「やっぱり不便な場所だね。久しぶりで懐かしいけれど」
と笑って言うと、母がしみじみと
「ここはいい場所よ」
と言ったのでした。
親がこの場所を選んだ意外な理由とは！？
「どこが！？ 駅から遠すぎるし、買い物は不便だし」
そう言うと、今度は父が
「ここは、図書館が近いだろ」
と言いました。
「え、図書館！？」
確かに、実家のそばに図書館があります。