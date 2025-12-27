春に現れた猫ちゃん…そのまま夏も居座り…。ボロボロだった姿から保護までの様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は400万回以上表示され「優しい人に出会えてよかったね、飼い主さんもネコちゃんもみんな幸せになれ」「通われてヘルプ出されちゃったらもう無視できないよなあ…わかる」とのコメントが寄せられていました。

【写真：春に現れ、庭に居座るようになった『ボロボロの野良猫』……秋になると？→『まさかの展開』】

自ら家族を選んだ猫

Xアカウント「晴子」に投稿されたのは、外で暮らしていた猫ちゃんが保護されるまでのお話です。投稿者さんは冬に1匹の猫を保護して、家族に迎えました。その猫ちゃんは春頃に庭に現れ、ずっと居座るようになったのだそう。当時は後頭部の毛が抜け落ち、体はガリガリだったといいます。

真夏になり、猫ちゃんが暑さでぐったりしていたため、投稿者さんは水と餌を用意して、涼める場所も作ってあげたのだそう。家の中に入りたそうな仕草をしていましたが、先住猫ちゃんがいるため投稿者さんは悩んだそうです。

その後、秋に元気がなくなったことを機に保護を決意。玄関を開けると自ら飛び込んできたそうです。「なこまる」くんと名付けられ、今では投稿者さんから片時も離れない甘えん坊に。自ら選んだ家族のもとで、幸せな家猫ライフを送るなこまるくんでした。

猫界の口コミにX民驚愕

なこまるくんとの出会いの様子を見たXユーザーたちからは「｢猫界にはクチコミがある｣って獣医さんから聞いたことあるけどやっぱガチだと思う」「元飼い猫にぴったりのお家はここです！ってNNNでおすすめされたんだと思う」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「晴子」では、なこまるくんや先住猫のととまるくんの様子も時折紹介されています。

写真・動画提供：Xアカウント「晴子」さま

