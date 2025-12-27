新しいスリッパを飼い主さんが履いたら猫が意外な反応をしたようで...？用心深い猫の行動が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54万回表示を突破し、「ボニャール感」「面白い！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：新しく買ったスリッパを履いてくつろいでいると…黒猫が見せた『想定外のリアクション』】

新しいスリッパとご対面

Xアカウント「m」に投稿されたのは、思わぬリアクションをとった黒猫の『さすけ』くんです。飼い主さんが新しく購入したスリッパを履き、ゆっくりとくつろいでいると...？

さすけくんは新しいスリッパを見て、用心するかのように身をすくめてしまったのだとか。大きく目を見開き、スリッパをじっと見つめて怪しんでいたのだそうです。見慣れないスリッパに対して警戒していたというさすけくん。大切な飼い主さんの足にくっつくスリッパが本当に安全なのかどうかを心配したのかもしれませんね。

他の投稿でも警戒しているさすけくんの姿がありました。同居猫のこてつさんがキャットタワーの上から両手を広げてさすけくんをおどかしたのでした。こてつさんに驚いたさすけくんはイカ耳になってしまったのだとか。

しかし、さすけくんも驚かされてばかりではないとのこと。飼い主さんがさすけくんを探しても見つからず、ようやく見つけたと思ったら吊るした洋服の下にしっかりと隠れていたといいます。さすけくんの黒い体が暗がりに紛れていて、きっと飼い主さんも驚いたことでしょう。警戒しているときも隠れるときも慎重派なさすけくんなのでした。

用心深いさすけくん

新しいスリッパに警戒していたさすけくんに「新しいスリッパをチェックしてるの？」「新しいものって警戒しますよね」と共感の声が寄せられました。

新しいものに対して警戒する猫ちゃんは多いのだとか。安全第一ですね。

Xアカウント「m」では、さすけくんたちの楽しい日常がたくさん投稿されています。今日もまた、さすけくんが安全確認をしたお家でこてつさんと一緒に穏やかに過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「m」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。