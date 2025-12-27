【熱愛スクープ′25】『ミセス』若井滉斗、『エイト』村上信五…芸能界大物カップル「熱愛のその後」

『Mrs.GREENAPPLE』若井滉斗（29）❤︎ 未梨一花（26）Ｉカップグラドルとお泊まりデート 3月28日号

FRIDAYは’25年、人気ロックバンド『Mrs.GREENAPPLE』のギタリスト・若井滉斗(ひろと・29）の熱愛を２度報じた。３月、Ｉカップグラビアアイドルの未梨一花(みりいちか・26）とのお泊まり愛をスクープ。二人はその半年ほど前から逢瀬を重ねており、謎に包まれた若井の私生活が初めて垣間見えた瞬間だった。

若井滉斗❤︎『NiziU』NINA（20）カレのマンションへお忍び訪問 11月4日配信

その約８ヵ月後の11月上旬、今度は超人気ガールズグループ『NiziU』の最年少メンバー・NINA（20）との″自宅密会″をまたもFRIDAYが目撃。前回の報道から間もないため、二股疑惑が浮上したが……。

「若井の所属事務所は『未梨さんとは３月以降会っておらず、交際の事実もない』と疑惑を完全否定し、NINAの事務所も『仲の良い先輩・後輩』と説明。二人とも若井の交際相手ではないということになりました。

未梨はこの報道を機に複数の雑誌でグラビアに登場しましたが、NINAは直後のライブで涙ながらにファンへ謝罪。一時はミセスと音楽番組で共演ＮＧになるのではないかと囁(ささや)かれていましたが、11月下旬の『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）には揃って出演していました」（スポーツ紙記者）

ミセスは’26年１月から″フェーズ３″が開幕。フェーズ２では熱愛で騒がせたが、次は音楽で世界を驚かせてほしい。

『SUPER EIGHT』村上信五（43）❤︎ 高畑充希似美女伴侶となった「公私のパートナー」 8月8・15日号

３連休の中日となった7月20日、旅行客で賑わう羽田空港到着ロビーに胸元が大胆に開いた黒いロングワンピース、風になびく黒髪に真っ白な肌が人目を引く高畑充希（34）似の美女がいた。そしてそのすぐ後ろを『SUPER EIGHT』の村上信五（43）が歩いていた。

二人は彼女の先導でタクシー乗り場に向かうと、そのまま村上が暮らす都内の超高級マンションへと帰って行った。

「彼女は20代の一般女性です。信五が出ていた番組を通じて知り合い、付き合い始めたといいます。信五はとにかく″恋人ファースト″。人付き合いも仕事も彼女の意向を大事にしている」（村上の知人）

この二人、６月にも石垣島を旅していた。昨今、村上が注力しているビジネスの現場視察にも同行するなど、公私にわたるパートナーはFRIDAYスクープから３ヵ月後、人生の伴侶となった。

