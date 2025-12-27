Jリーグ百年構想リーグ

Jリーグは26日、来年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節、第2節の日程を発表した。J2・J3の対戦カードが明らかになり、ネット上のファンからは歓喜と悲鳴で溢れた。

Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を実施する。J2・J3の全40クラブは4グループ（EAST-A、B＆WEST-A、B）に各10チームが振り分けられた。

発表された第1節（2月7〜8日）、2節（14〜15日）のカードは、すべて土日開催。ネット上のファンからは様々な反応が寄せられ、都合が合わず断念する声の他、先の予定にやきもきする声も漏れた。

「土曜出勤だよー」

「2/7に休み取っちゃったわい」

「良かった非番だ」

「休みやから奈良行ける」

「JAL飛行機で取った」

「あーー開幕戦行けない」

「シフト次第なのがツラいところです」

各クラブは地域リーグラウンドを実施。その後、プレーオフラウンドでは、各グループ同順位同士のチームによる対戦で最終順位を決める。



