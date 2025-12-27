Leicaカメラ搭載の新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」が発表！カメラリングを備えたライカ版も用意。日本での発売も期待
Xiaomiは25日（現地時間）、中国・北京およびオンラインにて「新製品発表会」を開催し、ドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステム搭載の新たな5G対応プレミアムスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 17 Ultra」（Xiaomi Communications製）を発表しています。またXiaomi 17 Ultraにはリアカメラモジュール部分にカメラリング備え、背面パネルが調和したツートンカラーによる高い質感のレザー仕様のマット仕上げで「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印（ロゴ）が施された「Xiaomi 17 Ultra by Leica（Xiaomi 17 Ultra 徕卡版）」も用意されました。
さらにXiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）の公式Xアカウント（ @XiaomiJapan ）も「2026年、全世界で発売開始。」と合わせて「日本ではどうなるのか。続報をお待ち下さい。2026年も駆け抜けます。駆け抜けますとも。」とし、日本でも前機種「Xiaomi 15 Ultra」や前々機種「Xiaomi 14 Ultra」に続いての発売も期待させる投稿をしています。
なお、中国本土では内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージと違いによって複数のモデルが販売されており、Xiaomi 17 Ultraの12GB RAM＋512GBストレージが6,999元（約156,000円）、16GB RAM＋512GBストレージが7,499元（約167,000円）、16GB RAM＋1TBストレージが8,499元（約189,000円）、Xiaomi 17 Ultra by Leicaの16GB RAM＋512GBストレージが7,999元（約178,000円）、16GB RAM＋1TBストレージが8,999元（約200,000円）となっています。
また本体色はXiaomi 17 Ultraが各モデルとも色（ブラック）および白色（ホワイト）、星空绿（グリーン）、冷烟紫（パープル）の4色、Xiaomi 17 Ultra by Leicaが各モデルとも色（ブラック）および米白色（オフホワイト）の2色が用意されています。さらに合わせてマグネット式のアタッチメントも搭載した2種類のXiaomi 17 Ultra用の「photography kits（フォトグラフィーキット）」や超薄型統合ファイバーケースを用意しています。
Xiaomi 17 UltraおよびXiaomi 15 Ultra by LeicaはXiaomiが展開している最新フラッグシップスマホ「Xiaomi 17」シリーズの最上位機種で、これまでのXiaomi 15 UltraやXiaomi 14 Ultra、「Xiaomi 13 Ultra」、「Xiaomi 12 Ultra」に続いてライカと共同開発したカメラ機能を搭載しており、Xiaomi 17シリーズのデザインを継承しながらUltraシリーズで初めてフラットディスプレイを搭載し、極薄ベゼルディスプレイによる狭額縁デザインとクリーンで直線的なフォルムがより洗練された外観を実現しています。
また厚さ8.29mmはXiaomiがこれまでにリリースしたUltraシリーズの中で最も薄く、マイクロカーブアルミ合金フレームに加え、ボディーの曲線の拡大、カメラデコ径の縮小、カメラモジュールの配置位置の引き上げなどといったデザインの改良によって人間工学に基づいた操作性が向上し、手に持った時の感触もよりバランス良くなっています。さらにXiaomi 17 Ultra by Leicaは初めてライカの象徴的なイメージングデザインを体現する権威あるライカのレッドドットバッジがボディーにあしらわれ、その優れた描写力の証となっています。
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra by Leica
Xiaomi 17 Ultraのカラーバリエーション
これはXiaomiとLeicaの戦略的パートナーシップ強化における最初のフラッグシップモデルであるXiaomi 17 Ultra by Leicaとして単なる単一製品の枠を超え、コンセプトやデザイン、テクノロジーをエンドツーエンドの緊密なコラボレーションを通じて融合させた戦略的共創モデルの真髄を体現し、ライカの創業チームが直接関わり、ライカMシリーズのクラシックカメラからインスピレーションを得て設計され、背面パネルはツートンカラーデザインのマットレザー仕上げや丁寧にローレット加工されたミドルフレームが特徴です。
さらにライカ独自のカメラリングはカメラの伝統的な操作ロジックを継承しながらスマホなど向けに新たなフォルムで進化を遂げ、内蔵された20個の高強度ボールベアリングがより滑らかな触感を実現しています。これにより、没入感あふれる直感的なフォーカス操作が実現してクリエイティブな流れの中であらゆる特別な瞬間を捉えることができ、内蔵の光学変位センサーは0.03mmという微細な動きを検知してリングによる正確なフォーカス調整を可能にします。専用のシーリング設計によってIP66およびIP68、IP69の防塵・防水性能を維持しています。
Xiaomi 17 Ultra by Leicaのカラーバリエーション
加えてXiaomi 17 Ultra by Leicaは革新的な技術を用いて2つの象徴的なライカカメラの伝説的な画質をスマホで再現する独自のLeica Essentialモードを搭載し、ライカM9スタイルではXiaomiが実際のライカM9カメラで撮影された数十万枚の写真に基づいて「RAW-to-RGB」スタイル転送モデルをトレーニングしており、ライカM3スタイルではライカMONOPAN 50フィルムの色応答、色調、粒状感をデジタルモデル化して通常のフィルターでは実現できない本物の白黒フィルムのような画像を生成します。
他にもXiaomi 17 Ultra by Leicaはモバイル業界初となるCAI写真真正性保護技術を搭載し、専用のセキュリティーチップを介してすべての写真にデジタル署名を付与することによってAI生成ではなく、写真の真正性を保証します。またXiaomi 17 Ultra by Leicaは天通（Tiantong）と北斗（Beidou）の両方の衛星通信ネットワークをサポートするデュアル衛星システムも独自に搭載し、携帯電話サービスの電波が弱い場合や人里離れた荒野にいる場合でも、システムが自動的にポップアップを表示してワンタップで衛星インターフェースにアクセスして、簡単にメッセージや通話を行えます。
リアカメラは14mm超広角レンズ、23mmライカ1インチウルトラダイナミックレンズ、そしてライカ200MP 75-100mm光学ズーム望遠レンズからなるトリプルカメラシステムを搭載し、風景やポートレート、ストリート写真などの幅広い撮影シーンに対応し、光学設計と画像処理の改良によってより鮮明で正確な夜間撮影が可能になり、低照度環境でもより安定した撮影結果を実現します。
特にライカ1インチウルトラダイナミックカメラはLOFIC HDRテクノロジーを搭載したイメージセンサー「Light Fusion 1050L」を搭載し、前世代の1インチセンサーと比較して6.3倍のフルウェルキャパシティを実現しています。これにより、逆光や夜間などといった高コントラストのシーンにおいてハイライトコントロールとシャドウディテールの向上を実現します。
一方、ライカ200MP 75-100mm望遠カメラは精密に調整された3つのレンズ群とプリズムを採用して中焦点距離から長焦点距離における画質の従来の限界を克服し、第2レンズ群と第3レンズ群は独立して可動して焦点距離とフォーカスを調整することによって75-100mm相当の光学ズームを可能にしました。この範囲全体においてXiaomi 17 Ultraは1／1.4型の大型望遠センサーを最大限に活用してデジタルクロッピングなしでネイティブ200MP画質を実現します。
さらにこの望遠レンズは3枚のカスタムガラス素材レンズを用いたLeica APO光学レンズ設計を採用してハードウェアレベルで色収差を低減しています。この設計によってすべての色が同一の焦点に収束して色にじみがなくなり、よりシャープで正確な画像が得られ、高コントラストの望遠撮影においても紫と緑のにじみを大幅に低減し、卓越した光学品質によってXiaomiのフラッグシップモデルとして初めてLeica APO認証を取得しました。その他、カメラシステム全体にG+P レンズグループを備えたLeica UltraPure 光学設計を採用しており、直線アーク ゴーストを大幅に最小限に抑えて厳しい照明条件でもより安定した一貫した画質を実現します。
XiaomiのフラッグシップモデルであるXiaomi 17 Ultraは、あらゆる面で卓越した性能と優れた性能を発揮します。パフォーマンス面では、Snapdragon 8 Elite Gen 5モバイルプラットフォームが改良されたCPU構造と、超大容量グラフィックキャッシュを備えたAdreno 840を搭載し、複雑なタスクもスムーズに処理します。Xiaomi 3DデュアルチャネルIceLoopシステムと新しい毛細管構造により、Xiaomi 17 Ultraは前世代機と比較して熱伝導率が50%向上しています。
Xiaomi 17 Ultraは、120HzのLTPOリフレッシュレートと3500nitのピーク輝度を誇り、プロレベルの体験を保証する最先端のディスプレイを搭載しています。Xiaomi HyperRGBは画面の電力効率を大幅に向上させ、2Kディスプレイに匹敵する鮮明さを実現しながら、一般的な1.5Kディスプレイよりも低い消費電力で、表示品質とバッテリー駆動時間のバランスを実現しています。最新のXiaomi Shield Glass 3.0を採用し、落下耐性は一般的な強化ガラスの最大20倍です。
最新の Xiaomi Surge バッテリーを搭載した Xiaomi 17 Ultra は、スリムなボディと超大型バッテリーを完璧にバランスさせており、90W 有線 HyperCharge、50W ワイヤレス HyperCharge、90W ユニバーサル PD PPS 充電を損なうことなく、史上最薄の Xiaomi Ultra ボディに 6800mAh の大容量バッテリーを搭載しています。
Xiaomi 17 Ultraは、合計51の4Gおよび5Gバンドに対応し、最大210カ国のローミングネットワークをカバーしているため、国境を越えた旅行でもシームレスな接続を確保します。UWB技術の統合により、デバイスはデジタルカーキーとして機能し、人が近づくと自動的に解錠し、離れると自動的に施錠します。現在、Xiaomi YU7とXPengの一部モデルに対応しており、より多くのカーオーナーがシームレスな体験をお楽しみいただけます。
Xiaomi 17 Ultraは、より安定したサウンドパフォーマンスを実現するために、最新のAIノイズリダクションを搭載したアップグレードされたデュアルステレオスピーカーを搭載し、優れたノイズ抑制とクリアな音質の双方向通話を実現します。さらに、IP66、IP68、IP69認証により十分な防水・防塵性能を確保し、複雑な環境下でも安心してご利用いただけます。
Xiaomi 17 UltraにはXiaomi HyperOS 3がプリインストールされており、クロスエコシステム接続を新たな高みへと引き上げます。iPhoneのホーム画面とAppleデバイスを包括的にサポートし、一貫したミラーリング体験を提供します。Xiaomiのスマートフォンを2台お持ちの場合は、「2 in 1」接続により柔軟性が向上し、双方向ミラーデスクトップをサポートし、2台のデバイス間で相互ミラーリングと操作が可能になります。
記事執筆：memn0ck
