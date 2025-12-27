『白くにごったはちみつ』は食べても大丈夫？　“にごり”を元に戻すための方法と注意点

トーストにヨーグルトに、紅茶に。私たちにとって身近な存在である「はちみつ」。琥珀色に輝くトロリとした液体は、食卓に欠かせない甘さと風味を届けてくれます。

しかし、戸棚にしまっておいたはちみつを取り出してみたときに、「あれ？ なんだか白くにごって底のほうが固まっている……」となった経験はありませんか？ この白く変化した状態を見て、「もしかして腐ってしまった？」「もう食べられない？」と不安に感じ、捨てるべきか迷った人も多いのではないでしょうか。





そんなはちみつについて、組合員からのさまざまな問い合わせに対応している「コープこうべ商品検査センター」の担当者に詳しく話を聞きました。

――今回は、はちみつにまつわるお話です。



【担当者】 多くの方が経験したことがあるかと思いますが、「はちみつが白くにごって固まってしまっている」という内容です。

――確かに、私も経験があります。



【担当者】 ですよね。私ももちろん経験しています。

――白くにごったはちみつは、口にして大丈夫なのでしょうか？



【担当者】 この白くにごって固まる現象は“結晶化”といわれるもので、結晶化したはちみつそのものを食べても何も問題ありません。



はちみつは、少ない水分のなかに主成分の糖が無理に溶け込んだ状態なため、保管条件によっては、はちみつに含まれる気泡や花粉などを核として結晶化することがあります。



はちみつの中にある気泡に振動が伝わることで結晶化のきっかけになるともいわれているため、はちみつを出すために勢いよく振ったり、振動が伝わりやすい場所に保管したりするなどは避けたほうが良いです。

容器の底で結晶化したはちみつ

――なるほど。白いにごりはカビではなく、はちみつに含まれる糖なのですね。

【担当者】 はい。原則、はちみつ自体にカビが生えるということはありません。はちみつは、約80パーセントの糖分と約20パーセントの水分でできています。カビが繁殖するには水分が必要なのですが、はちみつの場合、こ水分はたった20パーセントほどしかなく、その水分も糖とくっついているために利用ができないため、カビが増殖できないのです。

ただ、汚れたスプーンを使用したり、不純物が含まれたり、水分が混入したりすればカビが生えることがありますので、開封後の保管などにはご注意ください。

――はちみつにカビが生えたり、腐ったりしないということは分かりました。では、結晶化したはちみつはどうすればいいのでしょうか？ 腐ったわけではないので食べれたらいいのですが、固まってしまうと使いにくいですよね。

【担当者】 じつは、結晶化したはちみつは元に戻すことができます。結晶化には温度が関係しており、最も結晶化しやすいのは13〜14℃といわれています。つまり、これからの季節は注意が必要ですね。もちろん、冷蔵庫での保管でも結晶化してしまいます。

元に戻す方法はすごく簡単で、温めればいいのです。

――温度が低くなり結晶ができたから、温めればよい。すごく単純なのですね。

【担当者】 ただ、温め方には注意が必要です。まず、水を張った鍋のなかに、容器に入れたままのはちみつをふたを開けた状態で入れてください。水面は、はちみつより少し下くらいになるようにしてください。そこから温めていくのですが、50〜60℃くらいの温度でかき混ぜながら、結晶がなくなるまで溶かしてください。

加熱しすぎると風味が飛んだり、はちみつに含まれる栄養素も壊れたりしますので、焦らずゆっくりと溶かすことをおすすめします。量や固まり具合にもよりますが、だいたい30分から1時間くらいで元に戻すことができます。

結晶化したはちみつを、湯せんして元に戻す

――湯せん時間は少々長いのですね。電子レンジで温めてもいいのでしょうか？



【担当者】 その気持ちはわかりますが、電子レンジで結晶を溶かすことはおすすめしません。理由としては、先ほど申し上げた通り溶かすためには温度調整が必要なのですが、電子レンジですと加熱しすぎる可能性があり、温度が高くなりすぎると風味に影響します。電子レンジで温度を調整しながら温めるのは、非常に難易度が高いと思います。

また、はちみつの中にある気泡が膨張して飛び散る「突沸」という現象が起きるリスクもあります。



加えて、そもそも、はちみつの容器が電子レンジに対応していないことが多いのです。ですので、やはり電子レンジはおすすめしません。

――結晶化したはちみつを元に戻すには、鍋などに水を入れてゆっくり温めることが大切なのですね。



【担当者】 ぜひ、そうしてください。

――ちなみに、結晶化しやすいはちみつ・しにくいはちみつはあるのでしょうか？

【担当者】 さきほど、白いにごりは、糖が結晶化したものだとお伝えしました。この糖とは、具体的にはブドウ糖と果糖なのですが、このバランスによって結晶化のしやすさが変わります。ブドウ糖が多いと結晶化しやすいといわれているのですが、このバランスは花の種類によって異なります。

たとえば、アカシアの花の蜜からできたはちみつは果糖が比較的多いため、結晶化しにくいといわれています。一方、菜の花の蜜などはブドウ糖が比較的多いため、結晶化しやすいといわれています。

――なるほど。花の種類・成分が関係しているのですね。

【担当者】 ただ、結晶化する現象はそもそも、はちみつの本来の性質です。そのため、あまり神経質にならずに安心して元に戻して食べてください。

※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年11月18日放送分より