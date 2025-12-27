大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の曲順が２６日、同局より発表され、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が最終歌唱者を務めることが決まった。３度目の紅白で初の大トリとなる。

２０１８年の紅白で、特別企画のサザンオールスターズが大トリを務めた嵐の後に最終歌唱者を務めた例があるが、ロックバンドが大トリを務めるのは初めて。ミセスは「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」を歌唱することがすでに発表になっている。放送１００年の節目の紅白のフィナーレを晴れやかに飾ってくれそうだ。

デビュー１０周年を迎えた２０２５年は記録ずくめの１年となった。全楽曲での国内累計ストリーミング数が史上初めて１１０億回を突破し、国内２大主要チャート「オリコン年間ランキング」、「ビルボード・ジャパン ２０２５」それぞれで７冠を獲得。夏には１０周年ライブを行ったほか、このほど自身最大規模となる計５５万人を動員する５大ドームツアーを終えたばかりだ。

ボーカル・ギターの大森元貴（２９）はＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役で出演。同局でもデビュー１０周年を記念した特番「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ １０ ＹＥＡＲＳ ＳＰＥＣＩＡＬ」が組まれたほか、夏の大型音楽特番「ＭＵＳＩＣ ＧＩＦＴ ２０２５」でも最終歌唱者を務めるなどＮＨＫに対する貢献度も高く、満を持しての大役となった。

ミセスは２２年３月からバンドを「フェーズ２」と位置づけ、国民的バンドへのステップを駆け上がってきた。フェーズ２は今年をもって完結し、来年元日から「フェーズ３」に突入する。紅白での大トリを完遂し、新たなフェーズへ突入する。

紅組のトリは７年連続７回目のＭＩＳＩＡ。ミセスらがメドレーで参加するオープニング企画後のトップバッターはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが「倍倍ＦＩＧＨＴ！」で盛り上げる。