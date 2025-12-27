米大リーグ公式サイトは２６日（日本時間２７日）、各球団の今季最長弾を放った打者の一覧を掲載した。今季のＭＬＢ最長弾となったのは、アスレチックスのニック・カーツが放った９月１３日のレッズ戦での４９３フィート（１５０・２メートル）の特大満塁弾だった。

ドジャースでは大谷翔平投手（３１）が“選出”された。１０月１７日（日本時間１８日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦での飛距離４６９フィート（約１４３メートル）の特大弾。この日、大谷は投打二刀流出場しており、同サイトは「これは、大谷が３本塁打を放ち、１０奪三振を記録した試合で、しかもそれがナ・リーグ優勝決定シリーズの一戦で起きたという、さらに驚くべき試合でした」と紹介した。

上位は１位がカークで、２位は大谷の元同僚でエンゼルス・トラウトが、９月２０日のロッキーズ戦で放った４８５フィート（約１４７・８メートル）弾。他にもツインズのバクストンや、Ｄバックスのキャロル、タイガースのグリーン、パイレーツのカナリオらが名を連ねた。大谷は、ヤンキースのジャッジと並び、今季７位となった。