角田夏実、趣味は世界遺産巡り 浜田雅功と大阪唯一の世界遺産へ→「何も見えないです」
パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が27日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功、大阪出身の人気アーティストとともに大阪でロケを行う。
【動画】「でけ〜！」堺の世界遺産を訪れる角田夏実＆浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
大阪で唯一世界遺産がある町・堺市にやってきた浜田と角田。なんでも角田は国内外の世界遺産を巡るのが趣味とのこと。さらに、「今、減量がないので好きな物を食べまくりたい」という角田の要望に応え、「“さかい遺産”爆食ツアー」と題し、大阪で唯一世界遺産がある町・堺市で行列のできる話題のグルメと大阪唯一の世界遺産を巡る。
2人が向かったのは堺東にある「九月八日」。ここは音楽デュオ・コブクロの黒田俊介がオーナーを務める大人気サンドイッチ店。「必殺の焼肉サンドです」とオーナー黒田直々に提供するサンドイッチに2人は大満足となる。
店を後にしようとしたところ、浜田から「黒田、この後のロケ一緒に行けへん？」とまさかの提案が飛び出し、急きょ黒田もロケに同行することに。黒田も加わり次に向かったのは大阪唯一の世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」。
浜田は「初めて来るかも」と少し興奮気味の様子。「よく見てください！あれです！」と黒田に紹介されたのは木と鳥居がある場所。イメージしていた鍵穴の形をした光景とは違う景色に角田は「え？何も見えないです」と肩を落とす。黒田から「ここからみんな見て『これが古墳なんや』って言って帰るんです」と説明を受けるが、「いやいや見えてないやん！なにそれ」と納得がいかない2人。今年の10月に古墳を上から眺めることのできる気球が誕生したということで気球スポットへと向かうが、ここで事件が発生する。
