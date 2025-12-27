櫻井翔、夢中になった“おもちゃ”に大興奮 日本のイチゴ＆歴代No.1ヒットおもちゃに大盛りあがり
5人組グループ・嵐の櫻井翔が、30日午後0時50分から放送されるフジテレビ系バラエティー『櫻井翔の一覧ファクトリー 〜“アレ”全部並べてみた！〜』に出演する。伊集院光、ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、菊地亜美、宮下兼史鷹（宮下草薙）、ゆうちゃみらをゲストに迎え、“一覧”をテーマにしたトークで盛り上がる。
【写真】かわいい！オーバーオール姿の櫻井翔
同番組は、櫻井が“工場長”として、世の中に存在するさまざまな事柄を「一覧」にしていくトークバラエティー。芸能人から寄せられる「こんな一覧が見たい」という発注をもとに、まだ誰も見たことのない“一覧”を次々と製作し、「こんなの欲しかった！」と思わずうなる情報を届けていく。
今回登場する一覧の一つが、今が旬の冬の味覚・イチゴに注目した【日本のイチゴ一覧】。近年、栽培技術や品種改良、ブランド化の進展によって品種数が急増し、“イチゴ戦国時代”とも呼ばれる状況となっている。そんな中、“無類のイチゴ好き”を公言するゆうちゃみが抱いた「イチゴって全部で何種類あるの？」という素ぼくな疑問を番組が徹底検証。日本で栽培されているイチゴを一覧化することで、意外な事実や知られざる歴史が次々と明らかになる。さらに、品種改良の流れが一目でわかる“イチゴ家系図”も登場し、スタジオは大盛り上がり。トークを通して、イチゴの奥深い世界が浮かび上がっていく。
また、世代間ギャップが浮き彫りになる企画として【歴代No.1ヒットおもちゃ一覧】も紹介される。90年代後半に一世を風靡（ふうび）した「たまごっち」が再びブームを迎えるなど、近年は平成に流行したおもちゃが“リバイバルヒット”を遂げている。芸能界随一のおもちゃ好きとして知られる宮下の「大ヒットしたおもちゃをズラッと並べて見たい」という願いを受け、明治時代創刊、120年以上の歴史を誇るおもちゃ専門誌『トイジャーナル』が、1970年から2025年までの「その年に最もヒットしたおもちゃ」を厳選。一覧としてスタジオに登場する。
1967年生まれの伊集院から、2001年生まれのゆうちゃみまで、幅広い世代の出演者たちが、自身の思い出のおもちゃを振り返りながら世代間トークを展開。櫻井自身が夢中になっていた“あるおもちゃ”もスタジオに登場し、童心に返った白熱のやり取りが繰り広げられる。さらに、かつて遊んだおもちゃの知られざるその後や、現代に合わせた進化の姿なども明かされ、「歴代No.1」を一覧にしたからこそ見えてくる意外な法則にも注目だ。
MCを務める櫻井は、番組内で“工場長”という肩書きを持ち、おしゃれな外国の工房をイメージしたサロペット風衣装で登場。これまでにない装いにも注目だ。
■櫻井翔コメント
――収録を終えていかがでしたか？
とても楽しかったです。まず本当に、”一覧”を見るだけで出演者の皆さんが世代を超えてトークが尽きなかったので、視覚的にひとつになることで大きな盛り上がりが生まれるんだなということが分かり、楽しかったです！
――特に印象に残っている場面はありますか？
【歴代No. 1ヒットおもちゃ一覧】の中に僕が子どもの頃にハマった対戦系のおもちゃが入っていて、スタジオにも登場するんですが、菊地亜美さんが桁違いに強かったのが本当に面白かったです。あとは、【日本のイチゴ一覧】を見てあれだけたくさん種類があって、家系図が作れるくらい複雑な成り立ちがあるということを知らなかったので面白かったです。どんどん新しい品種もできて味の幅も広がりたくさんの方に愛される理由の片りんを見た気がします。
――視聴者のみなさまへのメッセージと、今後に向けて期待することをお願いします
いろいろなものを”一覧”にしてみんなでワイワイガヤガヤしながらお届けする番組となっています。視聴者の皆さんもぜひスタジオのトーク以外でも”一覧”を見ながらご家族でお家で盛り上がっていただけたらと思います。どんなことでも”一覧”にできると思いますので、今後もたくさん”一覧”のレパートリーを増やしながらこの企画ができたらと思っております。ご覧いただけたらうれしいです！
■企画・演出 浅野崇太郎（フジテレビ）
この番組は、『一覧ってなんかワクワクする』『一覧を見ながら話すと盛り上がるよね』という日常の気づきから生まれたトーク番組です。実際、制作を進めていると『こんな一覧も見たい』『あんな一覧はどうかな？』と“見たい一覧”が止まりませんでした。そんな中で、厳選した“一覧”を用意しましたのでぜひお楽しみください！つい先日おこなった収録では、MCの櫻井さんと豪華ゲストのみなさんのトークは想像以上の盛り上がりでした。企画した張本人ですが、『一覧でトークするとこんなに盛り上がるんだ』『一覧にするとこんなに発見があるんだ』と僕自身が1番驚いています。編集が大変です。一覧、恐るべしです…。放送中、番組公式Xでは番組に出てくる“一覧”を配布します。1人で眺めているだけでワクワクするし、保存しておけばいつか絶対に役立ちます。帰省中の実家で家族と、年末年始明けの職場や学校で同僚や友達と、テーマパークでの待ち時間に会話が尽きて気まずい恋人と…コレを見ながら話すだけで間違いなくトークが盛り上がります！保存・拡散のうえ、思い思いにご活用ください。放送後は、『こんな“一覧”が見たい！』とつぶやいて一緒に盛り上げてくだされば幸いです。一緒にたくさんの“一覧”を作りましょう！2026年も“一覧”多き1年となりますように。
【写真】かわいい！オーバーオール姿の櫻井翔
同番組は、櫻井が“工場長”として、世の中に存在するさまざまな事柄を「一覧」にしていくトークバラエティー。芸能人から寄せられる「こんな一覧が見たい」という発注をもとに、まだ誰も見たことのない“一覧”を次々と製作し、「こんなの欲しかった！」と思わずうなる情報を届けていく。
また、世代間ギャップが浮き彫りになる企画として【歴代No.1ヒットおもちゃ一覧】も紹介される。90年代後半に一世を風靡（ふうび）した「たまごっち」が再びブームを迎えるなど、近年は平成に流行したおもちゃが“リバイバルヒット”を遂げている。芸能界随一のおもちゃ好きとして知られる宮下の「大ヒットしたおもちゃをズラッと並べて見たい」という願いを受け、明治時代創刊、120年以上の歴史を誇るおもちゃ専門誌『トイジャーナル』が、1970年から2025年までの「その年に最もヒットしたおもちゃ」を厳選。一覧としてスタジオに登場する。
1967年生まれの伊集院から、2001年生まれのゆうちゃみまで、幅広い世代の出演者たちが、自身の思い出のおもちゃを振り返りながら世代間トークを展開。櫻井自身が夢中になっていた“あるおもちゃ”もスタジオに登場し、童心に返った白熱のやり取りが繰り広げられる。さらに、かつて遊んだおもちゃの知られざるその後や、現代に合わせた進化の姿なども明かされ、「歴代No.1」を一覧にしたからこそ見えてくる意外な法則にも注目だ。
MCを務める櫻井は、番組内で“工場長”という肩書きを持ち、おしゃれな外国の工房をイメージしたサロペット風衣装で登場。これまでにない装いにも注目だ。
■櫻井翔コメント
――収録を終えていかがでしたか？
とても楽しかったです。まず本当に、”一覧”を見るだけで出演者の皆さんが世代を超えてトークが尽きなかったので、視覚的にひとつになることで大きな盛り上がりが生まれるんだなということが分かり、楽しかったです！
――特に印象に残っている場面はありますか？
【歴代No. 1ヒットおもちゃ一覧】の中に僕が子どもの頃にハマった対戦系のおもちゃが入っていて、スタジオにも登場するんですが、菊地亜美さんが桁違いに強かったのが本当に面白かったです。あとは、【日本のイチゴ一覧】を見てあれだけたくさん種類があって、家系図が作れるくらい複雑な成り立ちがあるということを知らなかったので面白かったです。どんどん新しい品種もできて味の幅も広がりたくさんの方に愛される理由の片りんを見た気がします。
――視聴者のみなさまへのメッセージと、今後に向けて期待することをお願いします
いろいろなものを”一覧”にしてみんなでワイワイガヤガヤしながらお届けする番組となっています。視聴者の皆さんもぜひスタジオのトーク以外でも”一覧”を見ながらご家族でお家で盛り上がっていただけたらと思います。どんなことでも”一覧”にできると思いますので、今後もたくさん”一覧”のレパートリーを増やしながらこの企画ができたらと思っております。ご覧いただけたらうれしいです！
■企画・演出 浅野崇太郎（フジテレビ）
この番組は、『一覧ってなんかワクワクする』『一覧を見ながら話すと盛り上がるよね』という日常の気づきから生まれたトーク番組です。実際、制作を進めていると『こんな一覧も見たい』『あんな一覧はどうかな？』と“見たい一覧”が止まりませんでした。そんな中で、厳選した“一覧”を用意しましたのでぜひお楽しみください！つい先日おこなった収録では、MCの櫻井さんと豪華ゲストのみなさんのトークは想像以上の盛り上がりでした。企画した張本人ですが、『一覧でトークするとこんなに盛り上がるんだ』『一覧にするとこんなに発見があるんだ』と僕自身が1番驚いています。編集が大変です。一覧、恐るべしです…。放送中、番組公式Xでは番組に出てくる“一覧”を配布します。1人で眺めているだけでワクワクするし、保存しておけばいつか絶対に役立ちます。帰省中の実家で家族と、年末年始明けの職場や学校で同僚や友達と、テーマパークでの待ち時間に会話が尽きて気まずい恋人と…コレを見ながら話すだけで間違いなくトークが盛り上がります！保存・拡散のうえ、思い思いにご活用ください。放送後は、『こんな“一覧”が見たい！』とつぶやいて一緒に盛り上げてくだされば幸いです。一緒にたくさんの“一覧”を作りましょう！2026年も“一覧”多き1年となりますように。