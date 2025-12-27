NHK大阪『わが心の大阪メロディー』再編集.ver、年末放送へ ミャクミャクの豪華コラボよみがえる【セットリストあり】
NHK大阪放送局では、あす28日に『大阪メロディー2025 年忘れSP』（後5：00〜6：00／関西地方）を放送する。
【画像】『大阪メロディー2025 年忘れSP』登場アーティスト
懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストによる珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届ける、毎年恒例の『わが心の大阪メロディー』。今年11月4日から生放送されたものを再編集して届ける。
高石あかり（※高＝はしごだか）が感動した、人気音楽デュオ・ハンバート ハンバートが、ドラマの舞台・島根県松江市から披露したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌や、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクと万博人気キャラたちとの豪華コラボレーションなどよみがえる。
＜セットリスト＞
・「愛の讃歌」
・「あんたの花道」
・「大阪で生まれた女」
・「買物ブギー」
・「君がいたから」
・「君の瞳に恋してる」
・「人生泣き笑い」
・「それもいいね」
・「ダンシング・クイーン」
・「繋ぎ歌〜世界の国からこんにちは」
・「道頓堀行進曲」・
・「なめとんか」
・「美女と野獣」
・「笑ったり転んだり」
・「For Decades」
・「夢見る少女じゃいられない〜Sweet Emotion」
■川口誉 チーフ・プロデューサー コメント
ミャクミャクやトラッキーをはじめ、今年の大阪を象徴する人気者たちが大集合！音楽の力で、希望と活力をお届けする60分のエンターテインメントショーをどうぞお楽しみ下さい。来年も良い年でありますように。
