LIL LEAGUEら「NEO EXILE」世代の4組が26日、千葉・ららアリーナ東京ベイでスペシャルライブを開催した。一夜限りの特別なステージに、1万人のファンが酔いしれた。

総勢27人による迫力のパフォーマンスでアリーナを魅了した。「24WORLD」を27人で披露し幕を開けると、「Jettin’」「Frozen Butterfly」など各グループの代表曲をコラボパフォーマンスし、序盤から会場の熱を高めた。さらにKID PHENOMENONが新曲「クロスロード」を初披露したほか、EXILE TRIBEの「AKANEGUMO」を、NEO EXILEとして初パフォーマンス。プロダンスリーグ「D．LEAGUE」プレーヤーが多く在籍するTHE JET BOY BANGERZ（TJBB）を中心にダンストラックでも熱狂の渦を巻き起こし、YUHI（24）は「これがNEO EXILEです！ パワーアップした姿を見せることができました」と、デビューから3年の進化に胸を張った。

来年迎えるLDHの6年に1度の祭典「PERFECT YEAR 2026」は、23年デビューの4組にとって初のPERFECT YEARとなる。この日はKID PHENOMENON（KID）、TJBB、WOLF HOWL HARMONYの3組が全国ツアー開催を発表した。KIDの夫松健介（22）は「これまでバックダンサーでPERFECT YEARに参加していたけど、EXILE TRIBEとして迎えられて感慨深い」。TJBBのSHOW（29）は「今年はツアーを回って、EXILEさんのツアーにも帯同した。今年の学びを詰め込んで全国を回りたい」。フレッシュな4組が、エネルギッシュに祭典を盛り上げる。【野見山拓樹】