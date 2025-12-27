特集は2025年を振り返るシリーズ、テーマは「県政」です。

先が見通せない事業がある一方で、まちづくりでは進展も。

県政課題を巡る、この一年の動きです。

【NIB news every. 2025年12月22日放送より】

▼全線開業の実現は？「新幹線西九州ルート」

今年7月。

政界屈指の鉄道好きと知られる石破総理（当時）の演説に、県民の期待は高まりました。

（石破総理(当時)）

「この新幹線を直通させなければならない。長崎県民の悲願であり、それを実現することが西九州、九州全体の発展に間違いなくつながる。佐賀県の皆様方にどのようにご納得いただくのかということは、主として国の責任だ」

新幹線西九州ルートの部分開業から、3年。

しかし 長崎から博多までを一本でつなぐ全線開業は、実現していません。

9月には県の関係者が総理官邸を直接訪ねて、国主導の問題解決を要望。

石破総理(当時)が退陣を表明したのは、その3日後のことでした。

国の責任が語られる一方、地方の財源負担など現実の調整は、なお難航しています。

▼事業採択から50年「石木ダム建設事業」

県政が長年抱えてきたもう一つの大きな課題。

県と佐世保市が川棚町で計画を進めている石木ダム建設事業です。

去年8月、県の公共事業を再評価する委員会は、2025年度としていた完成年度を7年延期する方針を承認しました。

国による事業の採択から50年。工期の延長は10回に上ります。

そんな中、今年9月。

（大石知事）

「令和14年度(2032年度)までの確実な完成を見据えると、来年度中の本体工事の発注が必要であり、着実に工事を進めていく」

大石知事は、反対住民が工事を見張るために建てた「団結小屋」を撤去する可能性を示唆。

先月には川棚町の住民向けに、ダム建設後を見据えた地域振興策の計画案を示しました。

（賛成移住者）

「移転してから20年以上もたって、まだダムができていないという例はあまりないと思うが。今年が正念場と言っていたが、しっかり守ってほしい」

（反対住民）

「行政代執行はすごく大きいことだと思っていて、ある資源を有効活用しないで、新しいものを作る価値があるのか」

▼変わりゆく「まちの姿」

長崎のまちは、少しずつ姿を変えています。

JR長崎駅前は交番もお目見えするなど、着々と工事が進められています。

県営バスターミナルが入る「交通産業ビル」。

築60年以上が経過して老朽化が指摘される中、今年2月に一帯の再開発事業計画の素案が示されました。

バスターミナルや商業施設、宿泊施設が入るエリアと駐車場を備えた商業施設のエリアをつくる案です。

国道側を拡幅し、新たにバス専用の停車スペースも整備する方針で、国道の混雑緩和や、乗り継ぎの利便性向上といった効果が期待されています。

旧県庁舎跡地の将来像も、具体的に見えてきました。

県は3月、整備施設の配置案を公表。

跡地には約1000平方メートルの建物を配置し、多目的スペースやカフェ、ステージなどを整備するとしています。

被爆遺構でもある旧第3別館は、新年度に劣化状態を調査。

活用の可否を判断する予定ですが、現時点では2階建ての建物を設けて世界遺産や観光、物産といった情報の発信拠点とする方針です。

▼県内各地で「新たなリーダー誕生」

この一年、県内では新たなリーダーが誕生しました。

3月の諫早市長選挙では、大久保 潔重氏が再選。

翌月 三つどもえの戦いとなった西海市長選は、新人で元県議会議長の瀬川光之氏が初当選しました。

中でも注目を集めたのは、6月に行われた佐々町長選挙です。

4期16年務めた前町長が、町発注工事の入札を巡る官製談合事件で3月に逮捕・起訴され、町はトップ不在の事態に。

前副町長や前事業理事など4人が乱立し、大混戦の町長選となりました。

(浜野 亘 新町長）

「佐々町の名誉回復のため、まちづくりを頑張っていきたい」

選ばれたのは “公正で透明性のある行政運営” を掲げた新人でした。

混戦が予想された、7月の参議院議員選挙。

長崎選挙区では、自民党の古賀 友一郎氏が3選を果たしました。

そして10月。

平戸市長選挙では、元参院議員秘書の松尾 有嗣氏が初当選を果たしています。

▼天皇皇后両陛下が出席「ながさきピース文化祭」

今年、“文化をみんなに” をキャッチフレーズに開催された、文化・芸術の祭典「ながさきピース文化祭」。

開会式には、天皇皇后両陛下が出席されました。

（天皇陛下おことば）

「今年、被爆80年という節目を迎えたこの長崎の地で、全国各地で様々な文化芸術活動に取り組まれている方々を迎え、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されることは大変意義深く、関係者の皆さんの尽力に対し、心から敬意を表します」

78日にわたる期間中、文化や芸術に情熱を注いだ参加者の姿は、多くの人に感動を届けました。

（さだまさしさん）

「この180以上のイベントを通じて、みんなが感じた音楽や文化に対するスタート地点。ここから長崎を代表する文化人がどんどん出てくれるように、僕らは一生懸命祈りながら、ふるさとを思い続けたい」

一人ひとりが思う、ふるさと長崎の将来像。

県のかじ取り役を決める県知事選挙も、来年2月に迫っています。

あなたは県政に何を望み、どんな姿を思い描きますか。

（県民）

「とりあえず新幹線を福岡まで繋いでいただきたい。そうすると、福岡からの通勤圏というのができるので、それが一番ほしい。跳ね上がるような“午年”にしたい」

（県民）

「子どもが生まれて、今年は家を買ったので、新しく楽しい1年になるのかなという期待と不安でいっぱい。飛躍してというか、一歩でも二歩でも大きく進めればいい」

（県民）

「長崎の子どもたち、そして高齢者もみんなが笑顔で安心して暮らせるような、そんな1年になったらいい」