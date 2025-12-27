大谷の動向には韓国メディアも興味津々だ(C)Getty Images

隣国からの視線も熱い。

12月26日、侍ジャパンの井端弘和監督は、来年3月開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する投手8人を先行発表。ドジャースの大谷翔平、エンゼルスの菊池雄星、パドレスの松井裕樹、日本ハムの伊藤大海、巨人の大勢、ロッテの種市篤暉、西武の平良海馬、阪神の石井大智が決定した。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

やはりその中でも気になるのは、2025年に投打二刀流を再始動させた大谷の使い方だろう。6月に右肘側副靭帯損傷のリハビリから約2年ぶりの復帰を果たし、ドジャース移籍後初となる二刀流シーズンを終えたばかり。来年WBCでの投手起用については、まだ明言が避けられている形だ。

この動向を1次ラウンドで同組プールCに入っている隣国も注視しており、発表後、韓国メディア『OSEN』は、「二刀流確定？WBC日本代表、大谷ら投手8人の出場を先行発表…山本（由伸）は未定」と題した記事を掲載。「投手リストに大谷が含まれている点は目を引く」と警戒と期待が入り混じった反応を見せている。