株で「一発退場」する人と「資産を築く人」の決定的な差

テレビ・ネットで「日本のウォーレン・バフェット」と話題！ 1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は24億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。隠しごとなしに日常生活から投資法まで全部書いた話題の書『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。資産24億円に増えた今刊行した“小説形式”だからスラスラ読めて、プロの儲かる知識がドンドンわかる待望の続編は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）。

「頭の回転」よりも大切な資質

敗北を「燃料」に変える反骨心

株に向いている人、向いていない人というのはいます。頭はいいほうが呑み込みは早いでしょう。

ただそれ以上に重要なのが、最初は負けたとしても、「よし、勉強するチャンスをもらった」と思って「なにクソ！」と奮起できるかです。奮起できる人は、あとにつながります。

相場の「天邪鬼」は日常茶飯事

傷の数だけ「勝ち筋」が見えてくる

株は自分が買ったら下がり、売ったら上がることがよくあります。そういうものなんです。

そんな世界で勝負しようと思っているわけですから、「失敗してナンボ」ですよ。失敗の過程も、道が開けるまでのチャンスだと思ってぜひ楽しんでください。

【解説】自分の「感情」こそが最大の敵である

投資において、相場の動き以上に厄介なのが「自分自身の感情」です。

頭の回転が速い人ほど、予想が外れたときに「自分の理論が間違っているはずがない」と固執し、損切りが遅れて傷口を広げてしまうことがあります。

一方で、投資に向いている人は、「自分は間違える存在である」という前提を持っています。プライドを捨て、市場の事実だけを謙虚に受け入れる。このメンタルコントロールこそが、IQよりもはるかに重要な資質となります。

「致命傷」だけは絶対に避ける

「失敗してナンボ」という言葉には、ひとつだけ重要な条件があります。それは「相場から退場させられるほどの致命傷を負わないこと」です。

資金のすべてを失ってしまえば、そこから学ぶチャンスも、奮起して取り返す未来も永遠に失われます。

初心者のうちは、失敗を「授業料」として許容できる少額からスタートし、「小さく負ける技術」を磨いてください。生き残りさえすれば、市場は何度でもチャンスをくれます。

敗北の記録が「相場観」をつくる

負けたときこそ、その悔しさをノートに記録してください。「なぜ買ったのか」「なぜ負けたのか」。これを言語化することで、脳内に「負けパターン」のデータベースが蓄積されます。

この地味な作業の繰り返しが、将来の局面で「ここは危険な気がする」という、論理を超えた「相場観（直感）」へと進化します。

今の悔しさは、未来の利益のための種まきです。失敗を恐れず、しかし慎重に、相場という荒波を楽しんでいきましょう。

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。