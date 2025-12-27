「私は核を持つべきだと思っている」

12月18日、高市早苗首相を補佐する官邸幹部がオフレコを前提とした記者クラブとの懇談で冒頭の個人的見解を語ったことが複数メディアによって報じられ、波紋が広がっている。

「核保有オフレコ報道」に政治家、著名人による持論

この発言をめぐり、自民党の河野太郎氏がオフレコ報道の姿勢を批判。そして鳩山由紀夫元首相、立憲民主党の小沢一郎氏、脳科学者の茂木健一郎氏、古舘伊知郎氏ら著名人が相次いで私見を述べ、核保有の是非とオフレコ報道の倫理という二つの論点が絡み合い、国民的議論へと発展している。

「河野氏は自身のXで、議論の内容以前に、取材のルールを一方的に破棄したメディアの姿勢を強く批判しました。「そもそもオフレコの場での発言を、相手の了解も取らずに報道する姿勢が大きな問題で、次からはそうしたメディアがオフレコの場から排除されてもしかたがない」と述べ、「核保有については『日本は核兵器を保有すべき』という議論があること自体を問題にするのはおかしくて、核兵器を保有した場合のメリットデメリットを議論して、結論を出せばよいこと」と発信し議論が巻き起こしたのです」（全国紙政治部記者）

元首相の鳩山由紀夫氏は「オフレコ前提の内容をバラしたほうが悪いとの意見もあるがそれは違う。内容の重大性を考えてメディアが判断すれば良い（中略）被爆国は率先して核廃絶に走るべきだ」と力強く主張。立憲民主党の小沢一郎衆院議員はX（旧ツイッター）を更新し、「高市内閣は危うい。取り返しのつかないことになる」との私見をつづった。

著名人では、脳科学者の茂木健一郎氏もまた、自身のYouTubeチャンネルで「アメリカ側もこれは日本の核保有を別に認めるというか、推進する立場ではないと思う」と日本の核保有によって中国やアメリカとの関係を懸念する見解を述べた。

フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏は「よくやったと思ってますね」

フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏は22日更新の自身のYouTubeで、同様の話題を取り上げ報道各社の判断を「私はよくやったと思ってますね」と拍手しながら讃えた。続けて「これは国民にとって重要だからもう政治家との固い約束を掟破りしてでも裏切ってでもやらなきゃと。ただバラしてやろうっていうのは駄目だけど、不埒じゃなくて、国民にとって重要な議論を勃発させる機会だと思って俺は出したと思ってますから、今回は」とメディアの宿命、ジャーナリズム精神の持論を展開。

さまざまな立場からの私見が飛び交うとネット上やSNSで議論が勃発。「そもそも核保有の理由は、相手に核を使わせないこと（中略）反対する人たちが言うような核兵器を使用することを前提としていない」「核兵器保有を口に出すのが、悪のように批判されるのでは、話す事すら出来ない」など、ある種、国防論議の契機となっているようだ。

「今回の発言が単なる幹部の放言レベルであれば、信頼関係を破壊してまで報じる公益性があったのか疑問が残ります。しかし安全保障の観点からは官邸内部で核保有の有無という危機感が共有され始めているという事実が可視化されました。これは一部の政治家が懸念する危険な兆候とも取れますし、議論を始める好機とも言えるでしょう。今回の一連の議論が国民レベルで行われること自体は、民主主義の成熟に必要なプロセスかもしれません」（前出・政治部記者）

オフレコとはいえ、政権中枢の官邸幹部からこうした発言が出たことの影響は小さくない。被爆80年の節目を迎える2025年、日本の核政策をめぐる議論は新たな局面を迎えているーー。