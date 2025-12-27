「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「MARCHは3ヵ月勉強ガチればいけるらしいですけど、本当ですか？」※1

「MARCH3ヵ月」は本当か

――これに関連した相談は定期的にありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

びーやま氏（以下：びーやま）：一部は事実です。たしかに3ヵ月の猛勉強でMARCHに逆転合格する学生は存在します。ただ、それは蓋を開けてみると本当にゼロから勉強をはじめたケースじゃないんですよね。

――どういうことでしょうか。

びーやま：もともと勉強ができる、進学校か準進学校の落ちこぼれたけど猛勉強したケースが実態ということです。

そのため、勉強習慣は持っていたり、勉強のコツを知っていたりはするんですよね。しかも、トップレベルで落ちこぼれただけなので、基礎もまったくないわけではないという。しかも、そのうえでかなり戦略を練ってギリギリ合格するかどうかみたいな世界ですからね。

ファクトだけ見れば「3ヵ月合格」なんですが、その背景には思っている以上に残酷な現実があるということです。やはりMARCHはそんなに甘くありません。

なので、なんの基礎も勉強習慣もない学生が、いきなり3ヵ月でMARCHはムリです。MARCHを目指すなら早めに勉強をはじめましょう。

