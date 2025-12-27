白髪を生かしたスタイルをインスタグラムで発信している人気インフルエンサーの姫さん（52）。姫さんが白髪になったのは20代のころ。職場でいじめを受けてパニック障害と不安障害を発症し、苦しんでいたときのことでした。

職場でのいじめに「絶対にやめるもんか」

白髪染めをしていたころ、夫と

── 地毛が白髪であることをインスタグラムで発信している姫さん。白髪にカラーを入れたおしゃれなスタイルが素敵だと幅広い年代の女性に人気です。もともとはモデルとして活動されていたそうですね。

姫さん：ファッションモデルにずっとあこがれていて、短大のときにスカウトされたことをきっかけに活動を始めました。でも、当時はファッションモデルの身長の基準が164cm以上だったんですが、私の身長は164cmでギリギリで。オーディションに行っても背がいちばん小さく、モデルだけの活動というのはなかなか難しくて。テレビのバラエティ番組にレギュラー出演したり、ラジオのパーソナリティーもしていました。

どのお仕事も楽しかったんですが、私がやりたいことと次第にズレていってしまい…。最終的に肩書きはタレントのような感じになっていたので、22歳のころにすっぱりとやめました。

── 芸能活動をやめた後はどうされたんでしょうか？

姫さん：カラオケボックスでバイトを始めたんです。学生バイトの子が多くて、大学のサークルのようなノリが楽しく、行くのが毎日楽しみでした。

でも、途中で同年代の女性の社員の方が入ってきて、ちょっと空気が変わってしまって。彼女が気に入ったバイトの男の子が私に好意を持っていたようで、それをきっかけに私に対するいじめが始まったんです。女性のアルバイトからは無視され、勝手にシフトを削られたりしていました。

── それはつらかったですね…。いじめが始まってからも仕事は続けていたんですか？

姫さん：彼女が私をやめさせたいと思っていることはわかっていたんですが、私も負けず嫌いだったので、絶対にやめるもんかと働き続けました。本人に直接訴えたこともあったんですが何も変わらず、我慢して働くうちに息苦しさなど体に異変が出始めました。さらに、いじめが始まったころから髪が白くなり、白髪がみるみるうちに増えていきました。

その後、その社員が異動し、バイトのメンバーも入れ替わって、職場も楽しい雰囲気に戻ったのですが、体調はよくならなくて。ある日、電車に乗っているとき、真冬なのに滝のような汗が出て呼吸ができなくなり、降りた駅で30分くらい動けなくなってしまったんです。その発作をきっかけに、病院でパニック障害・不安障害だと診断を受けました。

仕事中はそこまで大きな発作が起こることはなかったんですが、心身がつらかったときは週に1、2回くらいしかシフトに入れていませんでした。でも「外に出て働かなかったら私は終わってしまう」という気持ちもあり、仕事も好きだったので、結果として8年くらいそこで働いていました。

気がつけば髪が真っ白に

── そのころ、白髪はどれくらいだったのでしょうか？

姫さん：最初は数本だったので抜いていたんですが、10本、20本とどんどん増えていって、気がついたら、後頭部や前髪の一部を除き、ほとんど真っ白でした。

── 20代で髪が白髪になったのは、ショックだったと思います。

姫さん：白髪になったこと、病気になったことが合わさって「なんで私だけこんなふうになってしまったんだろう」と思いつめて、生きる希望もないような状況でしたね。

でもそんなとき、音楽活動をしていた夫と出会ったんです。当時、私はつらい気持ちを詩に書き出していて、ふたりで音楽を作るようになりました。活動を通して絆が深まり、一緒に住むようになりました。食事やお風呂など日常生活を助けてくれて、今思うと介護に近い状況だったと思います。心から信頼できて、体調のことも白髪のこともなんでも話せる関係に本当に救われていましたね。

── 旦那さんが心の支えだったのですね。

姫さん：誰よりも頼れる存在でした。彼は白髪を染めるのも手伝ってくれていたんです。当時は発作の心配もあり美容院に行くのが難しくて、基本的にセルフカラーで月に一度は全体を染め、2週に1度ほどリタッチしていました。伸びて白髪が目立ってきたら帽子やウィッグで隠したり、そのころは今みたいに白髪用のマスカラがなかったので、まつ毛用のマスカラを使ってカバーしていました。

15年染め続けて頭皮が傷み…

── 白髪染めは何歳ごろまで続けたんでしょうか？

姫さん：40歳前後まで15年近くですね。最初はセルフでしたが、年々病気の症状も少しずつ回復して、シャンプー台に長く座っているのが不安なので、美容師さんに「シャンプーの時間を短くできないか」などと相談することで、美容室にも行けるようになっていきました。

でも長年カラーを続けてきたせいか頭皮が傷み、薬剤で顔の周りまでただれるようになってしまって。それで、美容師さんと「白髪染めができないなら、生えてくる黒髪をブリーチして白っぽい金髪にしてみよう」という話になったんです。頭皮に薬剤がつかないように髪の根元を少し浮かせてブリーチしてもらいました。

── ブリーチ後の姿を見たときはどんなお気持ちでしたか？

姫さん：めちゃくちゃ嫌でしたね…。自分がなりたくてなった髪色ではなかったし、「40代で金髪ってどうなの？」とも思って、何か月も鏡を見るのがつらかったです。

でも、あるとき受け止め方が変わった出来事がありました。そのころ、インスタグラムを始めて、自分のファッションや日常の様子の写真を投稿していたんですが、ある日、有志で集まって共通のハッシュタグで写真を投稿する「インスタミート」というイベントが開催されることを知りました。思いきって参加してみると、髪色が目立ったようで「写真を撮らせてください」といろんな方から声をかけられたんです。

ブリーチをしていたころ

それをきっかけにカメラ仲間が増えて、モデルとして撮影に誘われるようになりました。病気のこともあったので、近場で行ける範囲の撮影にだけ参加していた形でしたが。海辺など屋外の撮影だと髪が光に透けてきれいで、カメラマンのみなさんからとても好評だったんです。褒めてもらえたことで「この髪の毛も悪いものじゃないんだ」と思えてきて、私自身もどんどん好きになっていきました。

地毛の白髪で生きていくことを決めた

── 長年受け入れられなかった髪を好きになれたんですね。当時、カラーを入れてアレンジを楽しまれていたと聞きました。

姫さん：白だけだとそれはそれですごく派手なので、カーキやグレーの濃い色でメッシュを入れたり、春ならピンク、夏はブルーなど、季節ごとに毛先に色を入れたりして楽しんでいました。でも、インスタグラムでのコメントや買い物中にショップの店員さんから「何回ブリーチしたらそんなきれいな色になりますか？」と聞かれる機会がだんだんと増えてきたんです。本当は白髪なので言葉をにごして答えていて、後ろめたさを感じるようになっていました。

それで、地毛が白髪でも大丈夫な年代にも近づいていたので、50歳になったら地毛が白髪であることを告白しようと考えるようになりました。でも、結局1年前倒しで49歳のころにカミングアウトをすることにしたんです。

── どうしてでしょうか？

姫さん：そのとき、ちょうどコロナ禍になってしまって、人と会う機会や仲間と撮影する機会もなくなってしまったんですね。ブリーチもしなくなって、家でのトリートメントなどのケアもサボっていました。そのせいか、久しぶりに美容院に行ってブリーチをしたら、髪の毛が途中からごっそりと切れてしまって。美容師さんから「ブリーチはもう危険です」と言われました。

白髪染めもできない、ブリーチもできない、だったらもう白髪で生きていくしかない。そんな状況になってしまったんです。そこで、地毛の白髪で生きていく決心をしました。思いきって白髪であることをインスタグラムで打ち明けたところ、みなさんからは「素敵な髪色」「歳をとる楽しみができた」とたくさんのコメントをいただきました。それがひとつの転機となって、今の私の生き方や発信につながっています。

予期せず地毛の白髪で生きていくことになった姫さん。今では「白髪も自分の一部」と思えるようになり、白髪にカラーを入れたり、髪色に合わせたファッションを楽しみながら発信を続けています。

取材・文／阿部祐子 写真提供／姫